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«Каждый раз восхищаюсь жизнью…» Политзаключенная Наталья Херше остановила голодовку

12.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом говорится в письме женщины ее брату.

«Каждый раз восхищаюсь жизнью…» Политзаключенная Наталья Херше остановила голодовку

Фото TUT.BY

Белоруска со швейцарским гражданством Наталья Херше, осужденная за сопротивление сотруднику милиции (часть 2 статьи 363 УК) на два с половиной года колонии, в начале марта прекратила голодовку. Об этом «Медиазоне» рассказал  ее брат Геннадий Касьян.

О том, что сестра снова начала принимать пищу, Касьян узнал из письма, которое женщина написала 7 марта из гомельской ИК-4, куда ее этапировали вечером в первых числах марта. Письмо Геннадий Касьян получил сегодня.

«Каждый раз восхищаюсь жизнью…» Политзаключенная Наталья Херше остановила голодовку

Письмо предоставлено «Медиазоне» братом Херше Геннадием Касьяном

— Каждый раз восхищаюсь жизнью… нежданно-негаданно, на 9-ом дне голодовки, в 21:30, дав 10 минут на сборы, меня забрали на этап, — написала Херше в письме брату. — В поезде сказали, что ехать нам 12 часов, так и было. Я начала кушать, съела одно яблоко, воды было мало, экономили.

Два раза давали кипяток, нас было девять человек. По приезду на первый взгляд все выглядело неплохо, но чувствовала сильную слабость. Мы застали обед, был очень вкусным, хотя я и не съела много.

51-летняя Наталья Херше голодала дважды. Первую голодовку женщина объявила 18 января — из-за того, что ей перестали приходить письма.

После этого ее перевели в камеру, куда за три дня доставили 38 писем, и Херше прекратила голодовку. Во второй раз она перестала принимать пищу по этой же причине с 22 февраля.

В декабре 2020-го Наталья Херше была признана белорусскими правозащитниками политзаключенной.

 
 
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