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Автомобиль такси с пассажиркой влетел в фонарный столб на Долгиновском тракте
Источник материала: Навiны
Автомобиль такси марки «Фольксваген» влетел в фонарный столб на Долгиновском тракте, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Утром 12 марта 46-летний водитель белого Volkswagen ехал по Долгиновскому тракту в направлении МКАД, не справился с управлением, в результате чего авто врезалось в фонарный столб.
В результате произошедшего пострадала девушка — пассажир такси. В момент ДТП она находилась на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. Пострадавшую госпитализировали.
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Автомобиль такси марки «Фольксваген» влетел в фонарный столб на Долгиновском тракте, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
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