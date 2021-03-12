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Автомобиль такси с пассажиркой влетел в фонарный столб на Долгиновском тракте

12.03.2021 17:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Автомобиль такси марки «Фольксваген» влетел в фонарный столб на Долгиновском тракте, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Автомобиль такси с пассажиркой влетел в фонарный столб на Долгиновском тракте

Утром 12 марта 46-летний водитель белого Volkswagen ехал по Долгиновскому тракту в направлении МКАД, не справился с управлением, в результате чего авто врезалось в фонарный столб.

В результате произошедшего пострадала девушка — пассажир такси. В момент ДТП она находилась на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. Пострадавшую госпитализировали.

 
 
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Автомобиль такси марки «Фольксваген» влетел в фонарный столб на Долгиновском тракте, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
 
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