|
Минчанина осудили за оскорбление сотрудницы ОМОНа
Источник материала: Навiны
Администратор одной коммерческой организации нелестно высказался в адрес сотрудницы милиции, написав ей в мессенджере оскорбительное сообщение, сообщили в столичной прокуратуре.
По заключению эксперта-лингвиста, в сообщении 29-летнего минчанина, отправленном на личный номер сотрудницы Брестского ОМОНа, имелась негативная оценка.
Гособвинитель предложил назначить наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Суд согласился.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администратор одной коммерческой организации нелестно высказался в адрес сотрудницы милиции, написав ей в мессенджере оскорбительное сообщение, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)