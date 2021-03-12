Минчанина осудили за оскорбление сотрудницы ОМОНа

Администратор одной коммерческой организации нелестно высказался в адрес сотрудницы милиции, написав ей в мессенджере оскорбительное сообщение, сообщили в столичной прокуратуре.





По заключению эксперта-лингвиста, в сообщении 29-летнего минчанина, отправленном на личный номер сотрудницы Брестского ОМОНа, имелась негативная оценка.

Гособвинитель предложил назначить наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Суд согласился.