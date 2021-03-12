ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанина осудили за оскорбление сотрудницы ОМОНа

12.03.2021 17:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Администратор одной коммерческой организации нелестно высказался в адрес сотрудницы милиции, написав ей в мессенджере оскорбительное сообщение, сообщили в столичной прокуратуре.

Минчанина осудили за оскорбление сотрудницы ОМОНа

По заключению эксперта-лингвиста, в сообщении 29-летнего минчанина, отправленном на личный номер сотрудницы Брестского ОМОНа, имелась негативная оценка.

Гособвинитель предложил назначить наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Суд согласился.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администратор одной коммерческой организации нелестно высказался в адрес сотрудницы милиции, написав ей в мессенджере оскорбительное сообщение, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Запуск принтера после свежего апдейта Windows 10 приводит к перезагрузке системы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by