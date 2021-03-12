Милиция задержала 25-летнюю девушку, которая делала закладки с наркотиками. Она воспитывает 3-летнего сына

Источник материала: Onliner

Силовики задержали девушку, которая распространяла наркотики на территории Минска. На воспитании у задержанной находится 3-летний ребенок. Известно, что ранее девушка привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления, передает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

«По информации оперативников, 25-летняя минчанка, работая парикмахером, устроилась на подработку в интернет-магазин по продаже наркотиков. Приобретая партии запрещенных веществ, она распространяла их на территории Минска в виде закладок. Преступной деятельностью занималась на протяжении двух месяцев. Минчанку сотрудники милиции задержали с поличным: при себе у нее было обнаружено 20 свертков с мефедроном. Девушка призналась, что перед задержанием успела сделать пять тайников с наркотиком. Общий вес изъятого составил более 55 г», — рассказали в ГУВД.

Материалы проверки переданы в Московский РОСК (г. Минск), где действиям задержанной дана правовая оценка.