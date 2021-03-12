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ФК “Спутник” объяснил, почему с лого исчезла “Погоня”

12.03.2021 17:34 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ФК “Спутник” объяснил, почему с лого исчезла “Погоня”
Нету больше на “Спутнике” “Пагони”! / Еврорадио
В феврале 2021-го логотип футбольного клуба “Спутник Речица” обновился — на месте знака мебельного предприятия “Речицадрев” появилась… “Погоня”! Впрочем, кажется, политики в этом решении не было: всадник в серебряных латах на фоне розовой хоругви — это герб Речицы. Его появление на лого речицкого клуба вполне логично.

Как удалось узнать Еврорадио, разместить “Погоню” на логотипе было решением футболистов, тренерского штаба и администрации клуба. Над гербом работала частная дизайнерская фирма.

Однако к середине марта, когда начинается чемпионат Беларуси, логотип команды ждал ещё один ребрендинг. “Погоня” с него исчезла. А лого “Речицадрева” на своё прежнее место не вернулось — оно так и осталось по бокам.

ФК “Спутник” объяснил, почему с лого исчезла “Погоня”

Логотипы “Спутник Речица”. До и после ребрендинга / Еврорадио

Кто принял решение о ребрендинге?



— Было большое красное пятно, оно не соответствовало нашему цвету. Поэтому мы его убрали, — то ли в шутку, то ли всерьёз говорит директор “Спутника” Олег Монастырский. — Напишите, что это моё личное решение. Но мы это обсуждали внутри коллектива.

Впрочем, чуть позже Монастырский признаётся: избавиться от “Погони” на логотипе клубу “помогли”:

— Сначала мы ни с кем его [логотип. — Еврорадио] не согласовывали. А когда встал вопрос о согласовании, нам сказали, что вот так и так будет лучше. Общались с местными властями, общались со спонсорами. Этим занимались специалисты, они там что-то созвонились, порешали. Я говорю: мне всё равно, делайте что хотите, мне эти картинки не важны. Для меня это не было большой проблемой.

По словам Монастырского, и в этом решении политики нет. Мол, никто на клуб не оказывал давление — ни местные власти, ни федерация футбола.

— Я вам даже больше скажу, что даже федерация не в курсе, они сами даже удивлены. К нам не было претензий вообще никаких, — говорит Монастырский.

Тем временем болельщики “Спутника” уже создали петицию за возвращение “Погони” на логотип футбольного клуба.
 
 
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