Источник материала: UDF



Нету больше на “Спутнике” “Пагони”! / Еврорадио

Логотипы “Спутник Речица”. До и после ребрендинга / Еврорадио

Кто принял решение о ребрендинге?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ФК “Спутник” объяснил, почему с лого исчезла “Погоня” Избавиться от “Погони” на логотипе клубу “помогли”.

Как удалось узнать Еврорадио, разместить “Погоню” на логотипе было решением футболистов, тренерского штаба и администрации клуба. Над гербом работала частная дизайнерская фирма.Однако к середине марта, когда начинается чемпионат Беларуси, логотип команды ждал ещё один ребрендинг. “Погоня” с него исчезла. А лого “Речицадрева” на своё прежнее место не вернулось — оно так и осталось по бокам.— Было большое красное пятно, оно не соответствовало нашему цвету. Поэтому мы его убрали, — то ли в шутку, то ли всерьёз говорит директор “Спутника” Олег Монастырский. — Напишите, что это моё личное решение. Но мы это обсуждали внутри коллектива.Впрочем, чуть позже Монастырский признаётся: избавиться от “Погони” на логотипе клубу “помогли”:— Сначала мы ни с кем его [логотип. — Еврорадио] не согласовывали. А когда встал вопрос о согласовании, нам сказали, что вот так и так будет лучше. Общались с местными властями, общались со спонсорами. Этим занимались специалисты, они там что-то созвонились, порешали. Я говорю: мне всё равно, делайте что хотите, мне эти картинки не важны. Для меня это не было большой проблемой.По словам Монастырского, и в этом решении политики нет. Мол, никто на клуб не оказывал давление — ни местные власти, ни федерация футбола.— Я вам даже больше скажу, что даже федерация не в курсе, они сами даже удивлены. К нам не было претензий вообще никаких, — говорит Монастырский.Тем временем болельщики “Спутника” уже создали петицию за возвращение “Погони” на логотип футбольного клуба.