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Завтра в Петербурге закроют проезд под «Мостом глупости». А сегодня в него влетели два грузовичка

12.03.2021 17:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Движение автотранспорта по дороге, проходящей под так называемым мостом глупости в Санкт-Петербурге, будет закрыто на два месяца — с 13 марта по 15 мая 2021 года. В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры РБК сообщили, что решение принято «в связи с большим количеством аварий с участием малого грузового транспорта».


Фото: @FoolsBridge, twitter.com

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что к середине мая специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» должны отремонтировать поврежденный ударами машин «нижний пояс верховой коробчатой балки пролетного строения моста». В дальнейшем планируется провести «капитальный ремонт» улицы Труда, после которого предельная высота автомобилей, способных проехать под мостом, увеличится с нынешних 2,7 м до 4,5 м.

По данным «Фонтанки», увеличения габаритов планируется достичь не за счет подъема моста, а за счет углубления участка улицы под ним.


Напомним, в соцсетях этот мост, расположенный на Ленсоветовской дороге в Петербурге, прозвали «Мостом глупости». Несмотря на запрещающий знак «Ограничение высоты», транспортные средства — в основном «Газели», габаритная высота которых больше указанной на знаке, — регулярно застревают под мостом.

Врезались в мост и другие транспортные средства. К примеру, в мае 2016 года под путепроводом решил проехать рейсовый автобус. Попытка закончилась жестким столкновением, в котором травмы получила одна из пассажирок.

В начале апреля 2018 года одна «Газель» все же проехала под мостом, но не целиком. В конце мая того же года мост отметил «юбилей»: под ним застряла 150-я «Газель». А в январе 2019 года «Мост глупости» за день поймал сразу два авто. В середине января 2021 года петербургский мост отметил очередной юбилей — в него влетел 200-й грузовик.

Сегодня на странице моста в Twitter появились фотографии еще двух застрявших автомобилей. «Из-за слухов о закрытии проезда водители грузовичков выстроились в очередь и штурмуют мост друг за другом. У нас 204-й!» — говорится в подписи к фото.

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С момента постройки моста под ним застряло более 200 автомобилей. Теперь габариты проезда под мостом планируется увеличить.
 
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