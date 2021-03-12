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Завтра в Петербурге закроют проезд под «Мостом глупости». А сегодня в него влетели два грузовичка
Источник материала: Tut.by
Движение автотранспорта по дороге, проходящей под так называемым мостом глупости в Санкт-Петербурге, будет закрыто на два месяца — с 13 марта по 15 мая 2021 года. В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры
В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что к середине мая специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» должны отремонтировать поврежденный ударами машин «нижний пояс верховой коробчатой балки пролетного строения моста». В дальнейшем планируется провести «капитальный ремонт» улицы Труда, после которого предельная высота автомобилей, способных проехать под мостом, увеличится с нынешних 2,7 м до 4,5 м.
По данным «
Напомним, в соцсетях этот мост, расположенный на Ленсоветовской дороге в Петербурге, прозвали «Мостом глупости». Несмотря на запрещающий знак «Ограничение высоты», транспортные средства — в основном «Газели», габаритная высота которых больше указанной на знаке, — регулярно застревают под мостом.
Врезались в мост и другие транспортные средства. К примеру, в мае 2016 года под путепроводом
В начале апреля 2018 года одна «Газель» все же
Сегодня на странице моста в Twitter появились фотографии еще двух застрявших автомобилей. «Из-за слухов о закрытии проезда водители грузовичков выстроились в очередь и штурмуют мост друг за другом. У нас 204-й!» — говорится в подписи к фото.
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С момента постройки моста под ним застряло более 200 автомобилей. Теперь габариты проезда под мостом планируется увеличить.
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