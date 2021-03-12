|
«Все обязательно будет хорошо! Держитесь!»
Источник материала: Хартия'97
«Все обязательно будет хорошо! Держитесь!»
Жители Гродно вышли с национальными флагами в поддержку политзаключенных.
Гродненская Ольшанка провела акцию в поддержку политзаключенных Дмитрия Фурманова и Игоря Лосика, которые в знак несогласия с обвинениями и условиями содержания, 11 марта объявили голодовку, сообщает телеграм-канал
«Ребята, все обязательно будет хорошо! Держитесь!» – заявили участники акции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Гродно вышли с национальными флагами в поддержку политзаключенных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)