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«Все обязательно будет хорошо! Держитесь!»

12.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Все обязательно будет хорошо! Держитесь!»

  • 12.03.2021, 17:26
«Все обязательно будет хорошо! Держитесь!»

Жители Гродно вышли с национальными флагами в поддержку политзаключенных.

Гродненская Ольшанка провела акцию в поддержку политзаключенных Дмитрия Фурманова и Игоря Лосика, которые в знак несогласия с обвинениями и условиями содержания, 11 марта объявили голодовку, сообщает телеграм-канал «Хартия97%».

«Ребята, все обязательно будет хорошо! Держитесь!» – заявили участники акции.

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Теги: Гродно
 
 
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Жители Гродно вышли с национальными флагами в поддержку политзаключенных.
 
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