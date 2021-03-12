Источник материала: Хартия'97

«Все обязательно будет хорошо! Держитесь!» 12.03.2021, 17:26

Жители Гродно вышли с национальными флагами в поддержку политзаключенных.

Гродненская Ольшанка провела акцию в поддержку политзаключенных Дмитрия Фурманова и Игоря Лосика, которые в знак несогласия с обвинениями и условиями содержания, 11 марта объявили голодовку, сообщает телеграм-канал «Хартия97%» .

«Ребята, все обязательно будет хорошо! Держитесь!» – заявили участники акции.

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