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Футбольные фанаты вступились за «Погоню» на гербе «Спутника»

12.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Футбольные фанаты вступились за «Погоню» на гербе «Спутника»

  • 12.03.2021, 17:10
Футбольные фанаты вступились за «Погоню» на гербе «Спутника»

Появилась новая петиция.

Футбольный клуб «Спутник» города Речица тайно обновил свой логотип, убрав «Погоню». На данный момент измененный логотип можно заметить на официальной странице клуба «Вконтакте», а также «Погоня» отсутствует на логотипе клуба в календаре Высшей лиги чемпионата Беларуси на официальном сайте АБФФ. Сегодня появилась петиция по возврату «Погони» на герб клуба.

«Мы, граждане Беларуси, любители футбола, возмущены исчезновением герба города Речица с логотипа футбольного клуба «Спутник Речица».

В середине февраля клуб представил обновленный вариант своего логотипа. Отличие от предыдущего было в том, что символ «Речицадрева» ушел из верхней части – а на его месте появился официальный геральдический символ города Речица.

Но на данный момент герб пропал с логотипа на официальной странице футбольного клуба «Спутник Речица» «ВКонтакте». Также герб отсутствует на логотипе клуба в календаре Высшей лиги чемпионата Беларуси на официальном сайте АБФФ.

Современный герб Речицы известен с XVI века — в серебряном поле червленая хоругвь с погоней.

В числе первых белорусских городов Речица получила в ноябре 1511 года от короля Сигизмунда III Магдебургское право, а через 50 лет произошла конфирмация (подтверждение) герба. В первой половине XIX века была утверждена новая редакция гербов белорусских городов. Герб Речицы был утвержден 6 апреля 1845 года российским императором Николаем I. В советское время не применялся. Восстановлен в независимой Беларуси. Современный вариант символа города утверждён самим Лукашенко в 2005 году.

Мы считаем, что футбольный клуб «Спутник Речица» в первую очередь представляет Речицу и Речицкий район, а значит должен ассоциироваться с ними. Также вариант логотипа с гербом Речицы нам представляется более эстетичным и патриотичным.

Просим Речицкий райисполком поспособствовать возврату герба города на логотип клуба, представляющего Речицу и Речицкий район в Высшей лиге чемпионата Беларуси», – говорится в петиции.

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