Свечи для дизеля: обслуживаем и меняем правильно

Свечи накаливания – устройства, знакомые каждому владельцу дизельного автомобиля. Правильно ли вспоминать о них только в холода? Как распознать поломки и проблемы в их работе? Как правильно обслуживать и менять? Рассказываем.

В отличие от бензинового, дизельное топливо воспламеняется при гораздо более высокой температуре. Обычно с его разогревом справляются законы физики: поршни сильно сжимают воздух в цилиндрах, он выделяет тепло, происходит впрыск топлива – и оно загорается. Но иногда этого оказывается недостаточно. Отогреть «замерзший» дизель – задача, которую и решают свечи накаливания.

Кстати, «замерзнуть» дизельный двигатель может не только зимой. Точнее, не только зимой свечи накаливания могут помочь ему быстрее тронуться с места. Помощь в прогреве топлива может понадобиться при любых вариантах «холодного» запуска: например, после долгого простоя. Включать или нет нагрев камеры сгорания свечами накаливания (а если включать, но до какого уровня), сегодня все чаще решает электронный блок управления.

Еще одна важная задача, которую помогают решать свечи накаливания, касается эффективности сгорания дизельного топлива. Чем выше его температура, тем меньше образуется дыма (а соответственно, вредных выхлопов) и сажи (которая негативно влияет в том числе и на состояние двигателя).

В зависимости от конструкции и материала (металл или керамика) свечи накаливания служат от 50-60 до 80-100 и даже 160 тыс. км пробега. Строгого регламента их замены нет – все зависит от условий эксплуатации, а они в каждом конкретном случае могут сильно отличаться. И поэтому особенно важно вовремя проверять состояние свечей накаливания и обращать внимание на признаки, указывающие на неисправность одной или нескольких из них.

На неисправности свечей накаливания могут указывать:

усиленное дымообразование (особенно при «холодном» запуске);

повышенный шум и вибрация от двигателя до достижения рабочей температуры;

неравномерная работа прогретого двигателя;

потеря мощности;

увеличенный расход топлива.

Впрочем, даже если у вас нет поводов сомневаться в работоспособности свечей накаливания, периодически (примерно раз в год) их все равно рекомендуется выкручивать – или хотя бы ослаблять соединение, а затем закручивать в прежнее положение. Делать это нужно с использованием динамометрического ключа – чтобы соблюсти силу крутящего момента, указанного производителем, и снизить риск повреждения свечей.

Зачем нужны подобные манипуляции? Они помогут избежать еще одной распространенной проблемы – из-за постоянного контакта с топливом и продуктами его сгорания в условиях экстремально высоких температур свечи могут закореть намертво.

Если это произойдет, извлечь их будет непросто даже в условиях СТО. Проявив излишнюю настойчивость, кончик свечи можно просто сломать, и он застрянет в резьбовом отверстии. В этом случае запускать двигатель категорически запрещается до тех пор, пока не будет снята головка блока цилиндра и не извлечен обломок.

Итак, вы решили устроить свечам накаливания проверку и выкрутили их из двигателя (кстати, делать это «на холодную» нельзя: мотор предварительно необходимо прогреть). Какое их состояние считается нормой, а что может указывать на проблемы и необходимость обращения на автосервис?

Из признаков, заметных при визуальном осмотре, особое внимание стоит обратить на:

деформацию контактного стержня. Это говорит о том, что при установке свеча была «перетянута», т. е. рекомендованный производителем крутящий момент не был соблюден. Вот почему при замене свечей лучше вооружиться необходимым оборудованием или обратиться к профессионалам, у которых оно имеется (как и нужные знания).

деформацию нагревательного стержня (он может быть разрушен, оплавлен, раздут). Это может говорить о различных проблемах, начиная от превышения рабочего напряжения из-за неверного выбора свечи и заканчивая неисправностями в работе генератора или форсунок. Выход в этой ситуации может быть только один: как можно скорее обратиться на квалифицированный автосервис для диагностики и последующего ремонта автомобиля.

слой нагара. За этой «мелочью» могут скрываться разные проблемы, самая безобидная из которых – использование некачественного топлива. Но дело может быть и в неверной установке свечей, и в неисправности форсунок. Более точную причину поможет установить визит на СТО (например, в Бош Авто Сервис) за квалифицированной помощью.

Особенно актуальным совет проверять и менять свечи накаливания только в условиях СТО является для владельцев современных дизельных автомобилей. «Подручными» способами можно вывести из строя важное оборудование вроде электронного блока управления, поэтому лучше не экспериментировать и проводить диагностику в условиях автосервиса.

Единственным безопасным и надежным способом проверки свечей накаливания своими силами является использование амперметра. Если свеча исправна, сопротивление, которое покажет прибор, будет стремиться к нулю. Если же оно, напротив, стремится к бесконечности, такую свечу необходимо заменять.

А чтобы не пришлось торопиться со следующей заменой, лучше использовать модели с длительным сроком службы (такие, как металлические Bosch Duraterm или керамические Bosch DuraSpeed).

Поскольку за выходом из строя одной свечи накаливания часто следуют и все остальные, специалисты рекомендуют заменять их комплектом: это позволит решить все возможные проблемы без повторных обращений на СТО и тем самым сбережет время и деньги.