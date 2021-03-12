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Индийский миллиардер обогнал Маска и Безоса

12.03.2021 17:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С начала года состояние индийского миллиардера Гаутама Адани, основателя конгломерата Adani Group, выросло на $16,2 млрд.

По  оценкам Bloomberg, оно достигло $50 млрд. Причем с такой скоростью в этом году состояние не росло ни у кого из миллиардеров.

Adani Group включает компании, работающие с морскими грузоперевозками, торговлей, сельским хозяйством, добычей полезных ископаемых и другими направлениями. 

С начала года акции группы компаний выросли минимум на 50%. При этом у Adani Total Gas ценные бумаги стали дороже на 97%, а у Adani Enterprises — на 90%. В прошлом году акции Adani Green Energy, подразделения по производству энергии из возобновляемых источников, поднялись в цене примерно на 500%.

В итоге Гаутама Адани увеличивает свое состояние куда более стремительно, чем Джефф Безос и Илон Маск. Главы Amazon и Tesla в этом году то теряли огромные деньги, то снова наращивали свой капитал и уже несколько раз сменяли друг друга на месте богатейшего человека планеты.

В этом году на руку индийскому миллиардеру сыграл ажиотаж инвесторов вокруг его конгломерата по строительству электростанций и портов. Кроме того, группа компаний заявила о своем интересе к сфере высоких технологий. В феврале Adani Enterprises подписала пакт об увеличении в Индии мощности центров обработки данных на 1 гигаватт.
 
 
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С начала года состояние индийского миллиардера Гаутама Адани, основателя конгломерата Adani Group, выросло на $16,2 млрд.
 
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