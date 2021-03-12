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Азаренок пошел в атаку на Украину: назвал страной "нищего и вымирающего народа"
Источник материала: Партизан
Госпропагандист Григорий Азаренок в эфире телеканала СТВ назвал украинцев «нищим и вымирающим народом» и раскритиковал лидеров соседней страны.
«Сегодняшний внеплановый выпуск программы мы посвятим Украине. Стране нищего и вымирающего народа и гордонов у власти. Ведь эти гордоны очень любят обсуждать Беларусь», — заявил Азаренок в передаче СТВ «Тайные пружины политики».
Телеведущий выступил с критикой после того, как в эфире украинского канала «Прямой», которым владеет бывший президент Украины Петр Порошенко, показали фильм "Лукашенко. Золотое дно".
Пропагандист обвинил президентов Украины, которые были у власти после Виктора Януковича, в том, что они «распродали всю страну».
«Они превратили цветущую страну в пиратский бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально», — заявил Азаренок и призвал украинцев вспоминать Тараса Бульбу и «возвращаться в семью».
В конце сентября 2020 году Азаренок в эфире белорусского канала СТВ заявил, что реальным врагом Лукашенко является некое «глубинное государство». Он также утверждал, что против государства ведется «мистическая, духовная война».
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Госпропагандист Григорий Азаренок в эфире телеканала СТВ назвал украинцев «нищим и вымирающим народом» и раскритиковал лидеров соседней страны.
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