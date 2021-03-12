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Политзаключенная Наталья Херше прекратила голодовку, которую держала более двух недель

12.03.2021 18:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Политзаключенная Наталья Херше прекратила голодовку, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Политзаключенная Наталья Херше прекратила голодовку, которую держала более двух недель

Отмечается, что гражданка Швейцарии белорусского происхождения голодала с 22 февраля. Причина голодовки была в том, что родных Херше не оповестили о переводе ее в гомельскую колонию. Кроме того, ей перестали передавать письма.

Это уже вторая голодовка Натальи. В январе она также отказалась от еды из-за того, что ей не передавали почту. Тогда ее перевели в камеру с лучшими условиями.

7 декабря 2020 года суд Советского района Минска признал Херше виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК). Согласно приговору, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения». Она должна выплатить сотруднику МВД 1000 рублей. Женщина вину не признала.

Белорусские правозащитники признали Херше политзаключенной.

Ситуацию с Херше в декабре минувшего года обсуждали во время телефонного разговора министры иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Швейцарии Иньяцио Кассис. Кассис по итогам разговора написал, что посольство следит за этим делом. Несколько раз с Херше в тюрьме встречался посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт. Требовали освобождения политзаключенной депутаты парламента Швейцарии.

9 марта президент Федерального совета (правительства) Швейцарии Андреас Эби на встрече в Берне представителей парламента этой страны с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской выразил «глубокую озабоченность» по поводу дела Херше.

По данным «Весны», на текущий момент держат голодовку как минимум трое заключенных: гродненский музыкант Игорь Банцер на «сухой» голодовке с 3 марта, член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановской Дмитрий Фурманов начал голодовку 11 марта, блогер Игорь Лосик объявил о начале второй, на этот раз «сухой», голодовки с 11 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Политзаключенная Наталья Херше прекратила голодовку, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
 
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