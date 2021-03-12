Nokia работает над преемником модели 8.3 5G. Вот его характеристики

Источник материала: Onliner

Компания HMD Global готовится к выпуску нового поколения смартфона Nokia 8.3 5G, который в свое время стал первым устройством бренда с поддержкой сетей пятого поколения. Ресурс Nokiapoweruser раскрыл характеристики будущего смартфона.

Новое поколение 8.3 5G получит чип Snapdragon 775 (либо 775G), который придет на смену Snapdragon 765. Устройство выйдет с диагональю экрана 6,5 дюйма, разрешение экрана составит Quad HD+, частота обновления — 120 Гц. Емкость батареи будет равняться 5000 мАч.

В смартфоне ожидается основная камера с пятью сенсорами: основным на 108 Мп, а также ультрашироким, макро, телефото и сенсором глубины.

Название неизвестно: HMD Global собирается ввести другую систему наименования своих продуктов. Поэтому вместо логичного Nokia 8.4 5G устройство может дебютировать под неким другим именем. В сети уже встречается возможный вариант — Nokia G10.