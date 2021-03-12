В Минске открывается фестиваль световых фигур. Некоторые выглядят очень необычно

Источник материала: Onliner

В Центральном ботаническом саду сегодня откроется фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней». Там вас ждет множество световых объектов, материализовавшихся то ли из детских сказок, то ли из взрослых трипов. Ведьмы, гигантские змеи, странный мужчина с секатором и даже огр — всего на территории сада можно найти 200 световых объектов. Показываем самые необычные.

По словам организаторов, на оформление декораций ушли тысячи диодных лампочек, несколько километров светодиодной ленты, сотни метров атласной ткани. Высота самой большой фигуры — 6 метров, длина — еще около 10.

































Каждые выходные посетители, помимо постоянной экспозиции, смогут увидеть еще и фаер-шоу, которое будут показывать в 20:00, 21:00 и 22:00. А в день открытия, то есть уже сегодня вечером, гостей ждет огненное представление с участием трехметрового дракона.









На территории ботанического сада появится зона фуд-корта, рядом с ней разместится город мастеров с сувенирами ручной работы.



















Фестиваль продлится до 25 апреля. Время работы: со вторника по воскресенье с 19:00 до 23:00. Стоимость билета для взрослых — 15 рублей в будние, 17 — в выходные. Для детей и студентов, а также многодетных семей и пенсионеров — 10 и 12 рублей соответственно. Ну а те, кому меньше 3 лет, попадут на экспозицию бесплатно.