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В Минске открывается фестиваль световых фигур. Некоторые выглядят очень необычно

12.03.2021 18:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Центральном ботаническом саду сегодня откроется фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней». Там вас ждет множество световых объектов, материализовавшихся то ли из детских сказок, то ли из взрослых трипов. Ведьмы, гигантские змеи, странный мужчина с секатором и даже огр — всего на территории сада можно найти 200 световых объектов. Показываем самые необычные.

По словам организаторов, на оформление декораций ушли тысячи диодных лампочек, несколько километров светодиодной ленты, сотни метров атласной ткани. Высота самой большой фигуры — 6 метров, длина — еще около 10.








В Минске открывается фестиваль световых фигур. Некоторые выглядят очень необычно
В Минске открывается фестиваль световых фигур. Некоторые выглядят очень необычно
В Минске открывается фестиваль световых фигур. Некоторые выглядят очень необычно
В Минске открывается фестиваль световых фигур. Некоторые выглядят очень необычно

Каждые выходные посетители, помимо постоянной экспозиции, смогут увидеть еще и фаер-шоу, которое будут показывать в 20:00, 21:00 и 22:00. А в день открытия, то есть уже сегодня вечером, гостей ждет огненное представление с участием трехметрового дракона.

В Минске открывается фестиваль световых фигур. Некоторые выглядят очень необычно
В Минске открывается фестиваль световых фигур. Некоторые выглядят очень необычно

На территории ботанического сада появится зона фуд-корта, рядом с ней разместится город мастеров с сувенирами ручной работы.









Фестиваль продлится до 25 апреля. Время работы: со вторника по воскресенье с 19:00 до 23:00. Стоимость билета для взрослых — 15 рублей в будние, 17 — в выходные. Для детей и студентов, а также многодетных семей и пенсионеров — 10 и 12 рублей соответственно. Ну а те, кому меньше 3 лет, попадут на экспозицию бесплатно.

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