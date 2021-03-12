«Вода залила даже квартиру снизу». Многодетная семья из Барановичей полгода живет с протекающей крышей

Источник материала: Tut.by

Потолок в разводах, мокрые стены, отклеившиеся обои — в таких условиях живет семья Лабука последние полгода. Причиной такого состояния квартиры является протекающая в многоэтажке крыша. Несмотря на многочисленные обращения в ЖЭС, проблема до сих пор не решена, пишет Intex-press .



Фото: Никита Петровский

Дмитрий и Мария два года живут в угловой квартире на последнем этаже пятиэтажки на улице Брестской. Квартира досталась семье от матери Дмитрия. У супругов трое детей, и они ждут четвертого.

По словам Дмитрия Лабуки, в квартире, где они сейчас проживают, всегда были проблемы с крышей, но то, что происходит последние полгода, «это какой-то кошмар».

— Первый раз я обратился в ЖЭС № 7 по поводу протекающей крыши в мае прошлого года. Но тогда ЖЭС никак на нашу заявку не отреагировал, — рассказывает Дмитрий.

Осенью, когда начались дожди, их квартиру снова начало заливать. Мария отмечает, что в один из дней потоп был настолько сильный, что вода начала заливать квартиру снизу.

— Лило как из ведра. Я только и успевала выжимать тряпки. Ко мне прибежала соседка снизу и сказала, что мы ее топим. Но когда она увидела, откуда течет вода, вопрос отпал сам собой, — вспоминает Мария. — Был случай, когда вода попала на электрику. Хорошо, что муж был тогда дома, иначе могло и закоротить, и кто знает, чем бы все закончилось.





С наступлением зимы течь с потолка перестало. Но с первыми теплыми деньками на потолке вновь появились мокрые пятна. Мало того — вода, говорят Дмитрий и Мария, стекала по дверям в коридоре, по трубам в туалете.

Супруги несколько раз обращались в ЖЭС № 7, оставляли заявки, но мастера пришли лишь дважды и проблему так и не решили, потому что вода все равно течет.

— В первый раз мастера пришли, постояли и ушли — не было ключа, чтобы попасть на крышу дома. Второй раз приходили после моего визита и ругани с начальником ЖЭСа. Тогда мастер пришел через 15 минут, что-то сделал и ушел, — рассказывает Дмитрий. — А на прошлой неделе у нас опять протекла крыша.

«У нас за полгода заявок столько, что у некоторых за всю жизнь не наберется»

Из-за потопов семья Лабука не может сделать ремонт и вынуждена жить с отклеившимися обоями и подтеками на стенах и потолке. А ведь супруги планировали продавать эту квартиру.

— Скоро мы переезжаем в новый дом, потому что места для нас всех в этой квартире мало. Мы думали сделать ремонт и продать ее. Но из-за текущей крыши и постоянного потопа боимся, что никто ее не купит, — рассказывает Мария. — Говорят, что сейчас покупатели могут позвонить в ЖЭС и узнать, много ли заявок было на квартиру — выясняют, проблемная ли она. И как мы ее продадим, если у нас за последние полгода заявок столько, что у некоторых за всю жизнь не наберется?





Дмитрий говорит, что за время, которое он обивает пороги ЖЭСа, мог бы, конечно, и сам заделать дыру на крыше — он сам строитель и знает, как это делается. Но не делает это из принципа.

— Мы каждый месяц платим за капремонт 11 рублей. И эти деньги платят все квартиры дома. Метр рубероида стоит 9 рублей. Неужели у ЖЭС № 7 нет денег на кусок рубероида?! — негодует Дмитрий. — Это просто какой-то кошмар. Пришел, оставил заявку в ЖЭСе, сказали, что рассматривают. Пришел через неделю опять, говорят, у вас нет заявки. Это нормально вообще? До каких пор это будет продолжаться? Мама уже и письмо в горисполком написала. Но я ни на что не надеюсь. Поэтому и обратился в редакцию.





«Разбираемся в ситуации»

В КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» сообщили, что в курсе проблемы семьи Лабука.

— Нам поступила заявка от жильцов этой квартиры. Также в Барановичский горисполком поступило письмо по этому вопросу. В настоящий момент мы разбираемся в ситуации, проводим необходимые действия, но на это потребуется время, — пояснил Сергей Пятигоров, заместитель начальника по идеологической работе КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи».