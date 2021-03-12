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В Минобороны прокомментировали информацию об использовании военными внебюджетных средств
Источник материала: Tut.by
Пресс-служба Министерства обороны Беларуси
Напомним, что не так давно вышел Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2021 года № 85 «Об использовании внебюджетных средств», где в числе прочего
Кроме того, «средства, получаемые воинскими частями от приносящей доходы деятельности, после уплаты налогов, сборов (пошлин), иных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды и осуществления расходов, связанных с этой деятельностью, в том числе в части возмещения произведенных расходов бюджета, остаются в их распоряжении и используются в соответствии с законодательством».
Это вызвало обсуждение в Сети. Так, экономист Ярослав Романчук, руководитель Центра Мизеса,
Сегодня, 12 марта, в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси
— Средства, которые воинские части получают от приносящей доходы деятельности (сдачи металлолома, сдачи в аренду неиспользуемых зданий и сооружений и так далее), после уплаты налогов указ предписывает использовать исключительно «на приобретение, ремонт или модернизацию вооружения, военной и специальной техники и имущества, а также на содержание и развитие материально-технической базы» — например, на ремонт в казарме или парке боевой техники, закупку коллиматорных прицелов или бронежилетов, запасных частей для автомобильной техники, находящейся в штате воинской части и т. д., — говорится в сообщении. — Фактически Указ упростил ранее действовавший механизм поступления средств от приносящей доходы деятельности в республиканский бюджет и выделения их на нужды Вооруженных сил, сократив документооборот этого процесса.
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Недавно вышел указ, согласно которому Вооруженные силы могут оставить себе средства, полученные от сдачи вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов.
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