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Лукашенко спросил у главы Минздрава про ЧП с кислородом в витебской БСМП. Ответ: «Были небольшие перебои»
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
— А что в интернете какой-то врач заявлял о том, что… — попытался сформулировать вопрос Александр Лукашенко.
— БСМП Витебска, — подсказал Дмитрий Пиневич.
— Так что там за проблема? Не хватает кислорода…
— Я не думаю, чтобы там не хватало кислорода, — подключился к диалогу помощник президента Александр Косинец.
— Там на пике были небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну там человек… — замялся с ответом глава Минздрава.
— Ну если там политика, то, значит, надо на место человека ставить, — заявил Лукашенко.
— Поставим, — пообещал Пиневич.
— Нам не до политики сейчас. Надо пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, то ее надо решать, — продолжил Лукашенко.
ЧП с кислородом в БСМП Витебска
Напомним, в интервью TUT.BY Владимир Мартов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП), рассказал, что в начале января в больнице произошло ЧП с кислородом. В хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. Стали умирать люди: «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Он не назвал точное количество умерших, но сообщил, что это был «не один и не два человека».
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Лукашенко спросил у главы Минздрава про ЧП с кислородом в витебской БСМП. Ответ: «Были небольшие перебои»
В начале января в больнице произошло ЧП с кислородом.
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