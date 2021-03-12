Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

ЧП с кислородом в БСМП Витебска

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко спросил у главы Минздрава про ЧП с кислородом в витебской БСМП. Ответ: «Были небольшие перебои» В начале января в больнице произошло ЧП с кислородом.

— А что в интернете какой-то врач заявлял о том, что… — попытался сформулировать вопрос— БСМП Витебска, — подсказал— Так что там за проблема? Не хватает кислорода…— Я не думаю, чтобы там не хватало кислорода, — подключился к диалогу помощник президента— Там на пике были небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну там человек… — замялся с ответом глава Минздрава.— Ну если там политика, то, значит, надо на место человека ставить, — заявил Лукашенко.— Поставим, — пообещал Пиневич.— Нам не до политики сейчас. Надо пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, то ее надо решать, — продолжил Лукашенко.Напомним, в интервью TUT.BY, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП), рассказал, что в начале января в больнице произошло ЧП с кислородом. В хирургическом корпусе три раза отключалась подача кислорода — на 15, 20 и 23 минуты. Стали умирать люди: «Кто-то умер в те же дни, кто-то — на следующий день, кто-то — через 3−5 дней». Он не назвал точное количество умерших, но сообщил, что это был «не один и не два человека».