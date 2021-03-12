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"Смолевичи" прекращают существование
Источник материала: Партизан
Клуб «Смолевичи» прекращают существование. Об этом сообщил сотрудник газеты «СБ. Беларусь сегодня» Сергей Канашиц.
«В последние годы наметилась печальная тенденция: регулярно клубы прекращают свое существование либо прямо во время сезона, либо после него. Только за два последних года – это минское «Торпедо», «Луч», «Смолевичи», «Городея»» – сказал Канашиц.
Также эту информацию подтвердил и журналист Дмитрий Сельвеструк в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что «Смолевичи» станут фармом «Торпедо-БелАЗ» и сыграют в первой лиге.
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Клуб «Смолевичи» прекращают существование. Об этом сообщил сотрудник газеты «СБ. Беларусь сегодня» Сергей Канашиц.
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