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"Смолевичи" прекращают существование

12.03.2021 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Клуб «Смолевичи» прекращают существование. Об этом сообщил сотрудник газеты «СБ. Беларусь сегодня» Сергей Канашиц.

«В последние годы наметилась печальная тенденция: регулярно клубы прекращают свое существование либо прямо во время сезона, либо после него. Только за два последних года – это минское «Торпедо», «Луч», «Смолевичи», «Городея»» – сказал Канашиц.

Также эту информацию подтвердил и журналист Дмитрий Сельвеструк в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что «Смолевичи» станут фармом «Торпедо-БелАЗ» и сыграют в первой лиге.
 
 
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Клуб «Смолевичи» прекращают существование. Об этом сообщил сотрудник газеты «СБ. Беларусь сегодня» Сергей Канашиц.
 
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