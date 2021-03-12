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В Дзержинске задержаны создатели и активные участники telegram-чатов
Источник материала: Партизан
Сотрудники ГУБОПиК МВД установили и задержали семерых жителей Дзержинска, являющихся администраторами и активными участниками радикальных telegram-чатов, в том числе закрытых.
Сообщается, что «граждане занимались изготовлением и распространением незарегистрированной символики, наносили ущерб инфраструктуре города, формировали протестные настроения среди участников чата, а также организовывали несанкционированные массовые мероприятия на территории города и района».
Известно,
Оперативниками проверяется причастность фигурантов к финансированию экстремистской деятельности. В их домах проведены обыски, изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и протестная символика. Деятельность отдельных telegram-каналов прекращена.
Как пишет tut.by, к ним сегодня обратился местный житель, который сам когда-то был администратором одного из сообществ жителей Дзержинска в Telegram. Он рассказал, что «за ночь исчезли Telegram-чаты «Стройка Дзержинск» (объявления строительной тематики), «Где ГАИ. Дзержинск и район» и «Ситуация на дорогах (Мачулищи-Гатово)».
Еще один местный житель, активист, попросивший не указывать его имени, рассказал нам, что вечером 11 марта в районе 16.00 начались обыски и осмотры у многих активистов Дзержинского района.
«В общей сложности задержаны девять человек (пресс-служба МВД сообщила, что задержанных было семеро – прим.). Некоторые были с подтвержденным диагнозом «ковид» и температурой, – утверждает он. – Причины у всех разные. Кого-то по административному, кого-то по уголовному (попытка поджога Фанипольского исполкома), у других обыски по этому делу проходили еще в октябре. Еще есть задержанный по делу о надписях на заборе в деревне Петковичи».
Активист утверждает, что работали две группы силовиков на микроавтобусах с номерами шестого и седьмого региона – во время обысков они искали «какую-то одежду, символику, литературу, изымали технику».
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Сотрудники ГУБОПиК МВД установили и задержали семерых жителей Дзержинска, являющихся администраторами и активными участниками радикальных telegram-чатов, в том...
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