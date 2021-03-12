ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До чего дожил режим: прокуратура угрожает студентам ответственностью за стрижку "под ноль"

12.03.2021 18:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Студентов Полоцкого государственного университета, которые побрили головы в знак солидарности с политзаключенными, 11 марта вызывали в прокуратуру. Молодых людей предупредили об ответственности за нарушение КоАП.

Во флешмобе #свабодустудэнцтву приняли участие четыре студента ПГУ, из них две девушки – Анна Богданова и Александра Бука – не скрывали фамилий.



«В прокуратуре нам не угрожали, но предупредили об ответственности за призывы к массовым мероприятиям или участии в них», – сообщили TUT.BY студенты.

Студентов ознакомили со статьями из обновленного КоАП, который начал действовать с 1 марта.

Студенты объясняют, что на флешмоб #свабодустудэнцтву их вдохновил поступок Артема Лукьяненко из группы Naviband, который побрился наголо в знак солидарности с политзаключенными. К флешмобу присоединились студенты ряда белорусских вузов.

По состоянию на 12 марта в Беларуси признаны политзаключенными 279 человек. Всего с лета 2020 года возбуждено более 2400 уголовных дел, связанных с протестами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студентов Полоцкого государственного университета, которые побрили головы в знак солидарности с политзаключенными, 11 марта вызывали в прокуратуру. Молодых людей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Политзаключенная Наталья Херше прекратила голодовку, которую держала более двух недель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by