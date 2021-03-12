Видеофакт: белые аисты возвращаются в заснеженную Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

Двух аистов заметили в пятницу под Барановичами – птицы вернулись на родину в неблагоприятных условиях: в этот день в стране повсеместно прошли снегопады.

В комментариях к видео, опубликованном изданием Intex-Press , пользователи тем не менее отмечают, что весна в Беларусь придет очень скоро, раз возвратилась с юга птица, которая считается символом республики.

Как ранее сообщал Sputnik, перелетных птиц начали наблюдать в стране уже в конце февраля, а после 8 марта в Беларуси орнитологами были замечены верные предвестники близкого тепла – скворцы.