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Видеофакт: белые аисты возвращаются в заснеженную Беларусь

12.03.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Двух аистов заметили в пятницу под Барановичами – птицы вернулись на родину в неблагоприятных условиях: в этот день в стране повсеместно прошли снегопады.

В комментариях к видео, опубликованном изданием Intex-Press, пользователи тем не менее отмечают, что весна в Беларусь придет очень скоро, раз возвратилась с юга птица, которая считается символом республики.

Как ранее сообщал Sputnik, перелетных птиц начали наблюдать в стране уже в конце февраля, а после 8 марта в Беларуси орнитологами были замечены верные предвестники близкого тепла – скворцы.

 
 
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Белые аисты постепенно возвращаются в Беларусь, хотя погода в стране еще далека от весенней. Смотрите на видео кадры, снятые под Барановичами.
 
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