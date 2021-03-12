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Видеофакт: белые аисты возвращаются в заснеженную Беларусь
12.03.2021 18:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Двух аистов заметили в пятницу под Барановичами – птицы вернулись на родину в неблагоприятных условиях: в этот день в стране повсеместно прошли снегопады.
В комментариях к видео, опубликованном изданием
Как ранее сообщал Sputnik, перелетных птиц начали наблюдать в стране уже в конце февраля, а после 8 марта в Беларуси орнитологами были замечены верные предвестники близкого тепла – скворцы.
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Белые аисты постепенно возвращаются в Беларусь, хотя погода в стране еще далека от весенней. Смотрите на видео кадры, снятые под Барановичами.
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