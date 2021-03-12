Деревня в Минске: одни сидят на чемоданах, другие воюют с застройщиками

Источник материала: Sputnik Беларусь

Частные застройки, отслужившие свой век, в последнее время все чаще уступают место высоткам, торговым центрам и паркингам. Само собой, людям, чьи дома идут под снос, предлагают новое жилье. Для одних это - хороший шанс переехать в новенькую квартиру, для других - бесконечные войны за право сохранить свою территорию.

Сельхозпоселок: несносное место

Сельхозпоселок начали осваивать в 30-х, когда он формально был еще деревней. Сегодня это практически центр белорусской столицы – границы улиц Некрасова, Собинова, Олешева, Гало, Беды. Участки в свое время здесь получали участники войны. Прошло много лет, и на фоне деревянных одноэтажек стали появляться современные высотки.

© Sputnik / Виктор Толочко Когда-то Сельхозпоселок был деревней, а теперь - почти центр города

Сегодня это один из самых колоритных районов города: тихие улицы, брусчатка, прекрасный сквер Котовка, водоразборные колонки… Впервые планы по сносу большей части Сельхозпоселка прозвучали в 1982 году, однако так и остались планами. Но уже в 2017 году на эту территорию власти приняли проект детального планирования, согласно которому из 881 дома под снос должны были пойти более 600.

На их месте планировалось построить десятки многоэтажек, но местные жители устроили "бучу". Спустя несколько лет препирательств власти решили-таки оставить "сельхозпоселковцев" в покое, успев, однако, снести 29 частных домиков. Сейчас на их месте идет строительство "пока что последней", как говорят чиновники, многоэтажки района.

Сомнения, что строящаяся высотка будет последней в Сельхозпоселке, у местных жителей остаются: уж больно долго идет вся эта борьба за свой клочок земли.

"Этот дом отец моего мужа построил в 1956 году. Он попал в первоначальный план по сносу 1982 года, на месте его и еще нескольких участков должен был быть детский садик", - рассказывает жительница одного из домов на 1-й Поселковой Татьяна. Здесь вместе с мужем она прожила 45 лет.

© Sputnik / Виктор Толочко Татьяна рада, что ее дом не снесли. Местные жители отстояли почти 600 частных построек.

"Кроме того, долгое время нам нельзя было ничего построить, чтобы не увеличивать свои жилищные площади. Хотели водопровод провести – нельзя. Разрешили только в 2011-м", - вспоминает женщина.

Пару лет назад ее дом снова попал в проект сноса, но благодаря инициативе местных жителей его, как и почти 600 других, удалось отстоять. Теперь, по словам Татьяны, в Сельхозпоселке все более-менее спокойно, однако переменчивость мысли городских властей ее, конечно, настораживает.

Осмоловка: остаться в живых

Осмоловка – еще один уникальный район Минска, находится в границах улиц Старовиленской – Киселева – Богдановича – Машерова – Чичерина – Киселева – Куйбышева – Пашкевич – Богдановича – Коммунистической. Миленьким желтым двухэтажкам уже больше 70 лет (дома здесь строили в 1946-1949 годах), квартиры в них получали военные, а также артисты и персонал Большого театра.

© Sputnik / Виктор Толочко Два года назад Осмоловку хотели снести

Два года назад городские власти выносили на обсуждение проект детального планирования территории, который предполагал на месте Осмоловки строительство домов в пять-шесть этажей с торговым пассажем и подземным паркингом. Мол, дома в этом районе безнадежно состарились, а застройка не соответствует общей концепции развития города. Благодаря активности горожан проект так и не был утвержден.

"Это ж надо было расселять два квартала – хлопотное дело. Не то, что на площади Победы, где застройка идет на месте бывшего троллейбусного депо – там такой проблемы с расселением нет. А у нас люди ремонты хотели делать и боялись, что вот-вот выселят. Многие из-за этого отложили их на неопределенный срок", - говорит жительница одного из домов на улице Коммунистическая Ольга.

© Sputnik / Виктор Толочко Местным жителям запрещено возводить пристройки к домам и менять декор фасадов зданий

Теперь, по ее словам, в Осмоловке более-менее спокойно. Уже два года власти не говорят о ее сносе, не присылают никаких предписаний, а Министерство культуры взяло микрорайон под охрану. Дома в Осмоловке не получили статуса историко-культурной ценности, зато находятся в зоне, где запрещается возведение пристроек к домам и изменение высоты, архитектурного решения и декора фасадов зданий.

"Жители нашей Осмоловки разделились: кто-то, конечно, хочет сохранить район и дальше здесь жить, кто-то – воспользоваться шансом переехать в новостройку. Но таких меньшинство. Лично я не хотела бы отсюда съезжать – таких исторических и красивых районов в Минске практически не осталось. Да и вся семья моя здесь жила, дети и внуки, надеюсь, тоже будут", - делится Ольга.

К разговору присоединяется сосед Ольги – Александр, который занят починкой машины.

"Наверное, когда-то здесь все равно построят гостиницу, торговые центры и шумные кварталы. Пока этого не произошло, мы наслаждаемся тихой и спокойной жизнью. Это такая деревня в городе, и она ближе нам по духу, нежели мегаполис", - поясняет он.

© Sputnik / Виктор Толочко Александр называет Осмоловку "деревней в городе" и говорит, что она ему близка по духу

Сейчас Осмоловка ждет весны: местные наводят порядок на своих палисадниках, коты нежатся на ярком, но еще не совсем теплом мартовском солнце, а коммунальники озабоченно снуют рядом с сохранившимся, правда, заваленным всяким хламом бомбоубежищем (таких в Минске практически не осталось!), - нужно расчищать.

© Sputnik / Виктор Толочко Одно из немногих сохранившихся в Минске бомбоубежищ

Червякова-Орловская: настоящая деревня

В этом районе Минска до сих пор встречаются деревенские улицы, которые диссонируют на фоне современных высоток. Старые домики, деревянные заборы и дым из труб, как в деревне. Хватает здесь и покосившихся хат, которые, кажется, вот-вот сложатся. И делать с этим что-то надо.

© Sputnik / Виктор Толочко В районе много "деревенских" домиков

Дом №8 по улице Урожайной (район Червякова-Орловской) – один из немногих оставшихся в живых. Слева от него по соседству – пустырь, где когда-то были деревянные дома, справа – сгоревшая изба, точнее то, что от нее осталось. Хозяйка своего родового гнездышка Валентина Михайловна встречает нас у забора.

"Участок моему отцу выделили еще в 1951 году. В том же году построили дом, и жили тут с родителями", - вспоминает женщина.

© Sputnik / Виктор Толочко Валентина Михайловна живет на Урожайной с 1951 года, ее дом должны были снести в 2008-ом.

В начале 2000-х в этот район пришел инвестор и выкупил землю у государства для строительства многоэтажки. Жителям близлежащих домиков пообещали, что их дома будут снесены, взамен им выделят новое жилье. Большинству такое предложение пришлось по нраву.

"Четыре дома на Урожайной снесли, еще восемь, как видите, до сих пор здесь (остались – Sputnik)", - говорит Валентина Михайловна.

Пенсионерка замечает, что снести ее дом должны были еще в 2008 году. На сборы жильцам отвели 7-8 месяцев. Однако инвестор переделал проект и решил не сносить остальные восемь домиков.

© Sputnik / Виктор Толочко Родовое гнездо Валентины Михайловны. Хозяйка сетует на то, что ей, как и другим местным жителям не разрешают провести воду в дом.

"Нам не разрешают ни воду подвести, ни туалет построить. Все потому, что нет земли, в воздухе витаем. Живем с мыслью, что когда-нибудь нас снесут и сидим на чемоданах. Конечно, я переехала бы. Сил что-то делать в доме уже нет. Иногда внук приезжает, помогает по хозяйству", - эмоционально поясняет она.

В 2019 году жителей оставшихся домов Урожайной собрали в Мингорисполкоме, дав им новую надежду: они первые на очереди для сноса при условии, если появится инвестор, который застроит пустырь. Желающих это сделать пока нет.

© Sputnik / Виктор Толочко В частном секторе в районе Червякова-Орловской есть и вполне современные дома

О дальнейшей судьбе частных застроек Минска Sputnik отправил запрос в комитет архитектуры и строительства Мингорисполкома и опубликует ответ, как только его получит.

© Sputnik / Виктор Толочко Район Червякова-Орловской

Компенсация или переезд?

Решение о сносе жилья и изъятии земельного участка принимает местный исполком. При сносе дома собственники имеют право на два вида компенсации: на денежную выплату или новое жилье. Это определено указом президента Беларуси от 2 февраля 2009 года № 58 "О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд".

Новое жилье (как правило, это квартира) предоставляется из расчета не менее 15 квадратных метров на самого собственника и каждого зарегистрированного в сносимом жилище члена семьи. Важная ремарка: если сносимый дом, в котором прописаны один-два человека, больше по площади предоставляемой квартиры, выплачивается денежная разница. В таком случае государственные оценщики устанавливает рыночную стоимость сносимого жилья.

Если собственнику сносимого дома невозможно предоставить взамен одну квартиру типовых потребительских качеств не менее общей площади, ему могут дать несколько квартир типовых потребительских качеств.

По законодательству жилое помещение должно быть выделено в том же населенном пункте, где сносится, но не обязательно в том же районе.

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