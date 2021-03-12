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Польша объявила двух белорусских консулов персонами нон грата

12.03.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Польша объявила двух белорусских консулов персонами нон грата

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  • 12.03.2021, 18:18
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Польша объявила двух белорусских консулов персонами нон грата
фото: МИД Польши

Они должны покинуть страну.

Два белорусских дипломата будут высланы из Польши. Об этом написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

Как сообщил замглавы польского МИД, персонами нон грата объявлены генеральный консул в Белостоке и консул в Варшаве.

Напомним, 11 марта МИД Беларуси вручил временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому ноту, в которой руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно предложено покинуть территорию страны в течение 48 часов.

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Теги: Гродно
 
 
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