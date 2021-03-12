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Польша объявила двух белорусских консулов персонами нон грата
Источник материала: Хартия'97
Польша объявила двух белорусских консулов персонами нон грата
Они должны покинуть страну.
Два белорусских дипломата будут высланы из Польши. Об этом написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.
Как сообщил замглавы польского МИД, персонами нон грата объявлены генеральный консул в Белостоке и консул в Варшаве.
Напомним, 11 марта МИД Беларуси
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