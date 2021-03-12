ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Огромный пожар в Украине видно из Пинска

12.03.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Огромный пожар в Украине видно из Пинска

  • 12.03.2021, 18:16
  • 1,988
Огромный пожар в Украине видно из Пинска
Фото: Пинский райисполком

Что там происходит.

О том, что огромное зарево пожара в Украине видно у самой границы Пинского района и, в целом, на 30 - 40 километров, сообщили в пресс-службе Пинского райисполкома.

В райисполкоме уточнили, что на украинских землях горит сухая растительность. Весенние палы распространились на болотистую местность, горит трава и кустарники поверх льда и воды. Участки являются труднодоступными.

Фото: Пинский райисполком

– Пинский ГРОЧС вместе с пограничниками круглосуточно мониторят развитие пожарной обстановки. Создан оперативный штаб, которым отслеживаются интенсивность и вектор направления движения огненного фронта, –прокомментировали в райисполкоме.

К горящим землям ближе всего белорусская деревня Паре - на данный момент для сельчан угрозы возгорания нет. Но в МЧС готовы к любому развитию ситуации.


Фото: Пинский райисполком

Сервис «Карта пожаров», отслеживающий ситуацию со спутников, зафиксировал на сопредельных с Беларусью территориях Украины несколько очагов возгорания и 7 термоаномалий. Все они - вдоль белорусско-украинской границы на участке Пинского района. Площадь контура пожара - около 6,33 квадратных километров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Міністэрства абароны: пазабюджэтныя даходы будзем выкарыстоўваць толькі на мадэрнізацыю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by