Источник материала: Хартия'97

Огромный пожар в Украине видно из Пинска 12.03.2021, 18:16

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Фото: Пинский райисполком

Что там происходит.

О том, что огромное зарево пожара в Украине видно у самой границы Пинского района и, в целом, на 30 - 40 километров, сообщили в пресс-службе Пинского райисполкома.

В райисполкоме уточнили, что на украинских землях горит сухая растительность. Весенние палы распространились на болотистую местность, горит трава и кустарники поверх льда и воды. Участки являются труднодоступными.

Фото: Пинский райисполком

– Пинский ГРОЧС вместе с пограничниками круглосуточно мониторят развитие пожарной обстановки. Создан оперативный штаб, которым отслеживаются интенсивность и вектор направления движения огненного фронта, –прокомментировали в райисполкоме.

К горящим землям ближе всего белорусская деревня Паре - на данный момент для сельчан угрозы возгорания нет. Но в МЧС готовы к любому развитию ситуации.



Фото: Пинский райисполком

Сервис «Карта пожаров», отслеживающий ситуацию со спутников, зафиксировал на сопредельных с Беларусью территориях Украины несколько очагов возгорания и 7 термоаномалий. Все они - вдоль белорусско-украинской границы на участке Пинского района. Площадь контура пожара - около 6,33 квадратных километров.

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