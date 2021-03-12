Источник материала: Хартия'97

«Начальство принудительно заставляет брать продукцию на 20% от зарплаты» 5 12.03.2021, 17:52

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Как выглядит ситуация в белорусских регионах.

Экономическая ситуация в регионах и на периферии продолжает ухудшаться. Вот что рассказала читательница Telegram-канала «Беларусь головного мозга» :

«Я работаю на комплексе ОАО «Росский Селец» Оршанского района. Начальство принудительно заставляет брать продукцию от ОМКК на 20% от ЗП. Моя зарплата на прошлый месяц составляла 930 рублей, но т.к. «Бабушкина крынка» намеренно занизила нам сорт зарплата вышла в 2 раза меньше. Кроме того, нам уже 5 месяцев не отдают обещанный деньги за проезд на работу – в месяц это 180 рублей.

Как жить не знаю, у меня съёмная квартира, кредит и квартплата за однушку 140 рублей. Уйти я тоже не могу из-за отработки – если я уволюсь меня ждёт компенсация за обучение около 50 тысяч рублей».

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