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ЕС продлил санкции за нарушение суверенитета Украины

12.03.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

ЕС продлил санкции за нарушение суверенитета Украины

  • 12.03.2021, 17:38
ЕС продлил санкции за нарушение суверенитета Украины

Впервые эти ограничительные меры были введены в 2014 году.

Совет Европейского Союза продлил на следующие шесть месяцев, до 15 сентября 2021 года, ограничительные меры в отношении 177 человек и 48 компаний за нарушение суверенитета Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, пишет unian.net.

«Совет ЕС сегодня решил продлить на следующие шесть месяцев - до 15 сентября 2021 года, санкции, направленные против тех, кто несет ответственность за подрыв территориальной целостности или угрозу ей, суверенитета и независимости Украины», - говорится в сообщении.

В частности, действующие ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в страны-члены Евросоюза, замораживание активов и запрет на предоставление финансов или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам и субъектам, попавшим под санкции.

Впервые эти санкции были введены 17 марта 2014 года.

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Впервые эти ограничительные меры были введены в 2014 году.
 
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