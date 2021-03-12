Источник материала: Хартия'97

ЕС продлил санкции за нарушение суверенитета Украины 12.03.2021, 17:38

Впервые эти ограничительные меры были введены в 2014 году.

Совет Европейского Союза продлил на следующие шесть месяцев, до 15 сентября 2021 года, ограничительные меры в отношении 177 человек и 48 компаний за нарушение суверенитета Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, пишет unian.net .

«Совет ЕС сегодня решил продлить на следующие шесть месяцев - до 15 сентября 2021 года, санкции, направленные против тех, кто несет ответственность за подрыв территориальной целостности или угрозу ей, суверенитета и независимости Украины», - говорится в сообщении.

В частности, действующие ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в страны-члены Евросоюза, замораживание активов и запрет на предоставление финансов или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам и субъектам, попавшим под санкции.

Впервые эти санкции были введены 17 марта 2014 года.

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