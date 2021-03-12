Шесть человек попали в больницу после ДТП возле Несвижа

Днем 12 марта «Фиат» столкнулся с «Мерседесом» недалеко от Панютичей, что на 165-м км автодороги Осиповичи — Барановичи.

По сообщению областной Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали шесть человек: оба водителя и четыре пассажира. С различными травмами их доставили в больницу.

В ГАИ напомнили о необходимости выбирать безопасную скорость движения и учитывать погодные и дорожные условия.