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Шесть человек попали в больницу после ДТП возле Несвижа

12.03.2021 18:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 12 марта «Фиат» столкнулся с «Мерседесом» недалеко от Панютичей, что на 165-м км автодороги Осиповичи — Барановичи.

По сообщению областной Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали шесть человек: оба водителя и четыре пассажира. С различными травмами их доставили в больницу.

В ГАИ напомнили о необходимости выбирать безопасную скорость движения и учитывать погодные и дорожные условия.

 
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Днем 12 марта «Фиат» столкнулся с «Мерседесом» недалеко от Панютичей, что на 165-м км автодороги Осиповичи — Барановичи.
 
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