Весна приближается: снег, дождь и до +12. Но зима стоит на своем

Источник материала: Onliner

Оптимист — это тот, кто недавно разомлел и поменял покрышки. И теперь призывает всех вокруг поступить так же. Между тем Белгидромет рассказывает, что впереди у нас какие-то шаткие времена. С запада идет фронт, который толкают перед собой подогретые Гольфстримом атлантические массы. Та легкая погодная истерика, которую мы наблюдали в пятницу, — это как раз признак приближения весны. Холодный воздух выдавливается на восток, но он неплохо зацепился за Витебскую и Могилевскую области.

Вдоль фронта должно же что-то происходить, иначе это не фронт. Вот и происходит: снег, дождь, метель из того, что бог послал. Полоса получилась довольно размазанная, поэтому в субботу ждем осадки на большей части страны. Чем западнее и южнее — тем больше вероятность, что это будет дождь. Дневные температуры от 3 до 8 тепла, а на юге завтра до 10. А потом снова может случиться минус.

Вообще, как минимум до середины следующей недели планируются скачки через ноль: ночью может подмораживать — днем отпускать. Таким образом, автомобилистам приготовлены скользкие дороги и туман (ночью и утром), дорожникам — свежие ямы, оптимистам — новые впечатления.

Эта борьба в грязи между снегом и дождем продолжится и в обозримом будущем, как минимум до четверга. Кстати, до последнего времени покров еще сохранялся на востоке; говорят, в Горках сегодня было 24 сантиметра снега. То, что нападало за пятницу, прибавило несколько сантиметров даже Брестчине, которая забыла, как выглядит снег. И скоро снова забудет — что-то растает, что-то будет смыто дождем. Или уже.

К воскресенью на юге может дело дойти до 12 тепла. По стране дневной разброс в основном от 3 до 10 тепла. Ночью, не забываем, возможен слабый мороз — ровно чтобы хватило для гололедицы.

Это шатание сохранится до середины недели — тоже своего рода стабильность. К четвергу может немного похолодать, ждем от минус 1 до плюс 4 днем. Дальше ничего не видно сквозь туман.