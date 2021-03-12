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Весна приближается: снег, дождь и до +12. Но зима стоит на своем
Источник материала: Onliner
Оптимист — это тот, кто недавно разомлел и поменял покрышки. И теперь призывает всех вокруг поступить так же. Между тем
Вдоль фронта должно же что-то происходить, иначе это не фронт. Вот и происходит: снег, дождь, метель из того, что бог послал. Полоса получилась довольно размазанная, поэтому в субботу ждем осадки на большей части страны. Чем западнее и южнее — тем больше вероятность, что это будет дождь. Дневные температуры от 3 до 8 тепла, а на юге завтра до 10. А потом снова может случиться минус.
Вообще, как минимум до середины следующей недели планируются скачки через ноль: ночью может подмораживать — днем отпускать. Таким образом, автомобилистам приготовлены скользкие дороги и туман (ночью и утром), дорожникам — свежие ямы, оптимистам — новые впечатления.
Эта борьба в грязи между снегом и дождем продолжится и в обозримом будущем, как минимум до четверга. Кстати, до последнего времени покров еще сохранялся на востоке; говорят, в Горках сегодня было 24 сантиметра снега. То, что нападало за пятницу, прибавило несколько сантиметров даже Брестчине, которая забыла, как выглядит снег. И скоро снова забудет — что-то растает, что-то будет смыто дождем. Или уже.
К воскресенью на юге может дело дойти до 12 тепла. По стране дневной разброс в основном от 3 до 10 тепла. Ночью, не забываем, возможен слабый мороз — ровно чтобы хватило для гололедицы.
Это шатание сохранится до середины недели — тоже своего рода стабильность. К четвергу может немного похолодать, ждем от минус 1 до плюс 4 днем. Дальше ничего не видно сквозь туман.
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Оптимист — это тот, кто недавно разомлел и поменял покрышки. И теперь призывает всех вокруг поступить так же. Между тем Белгидромет рассказывает, что впереди у нас...
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