Пацаны катаются на сноуборде, зацепившись тросом за пикап. Это новое видео Макса Коржа

Источник материала: Tut.by

Макс Корж выпустил live-видео на песню «Неважно», которая вышла еще в 2013 году в альбоме «Жить в кайф», на старте карьеры артиста. А вот видео — свежее. В нем показано, как артист и парни из его окружения приспосабливаются к жизни с закрытыми границами. Спойлер: катаются на сноуборде, зацепившись тросом за пикап.

В видео Корж говорит, как сложно представить, что путешествий в другие страны никогда не будет, что все страны изолируются друг от друга и люди будут наслаждаться тем, что есть.

— Мы уже к этому приспосабливаемся, но я надеюсь, это временная мера. Мы всегда находили выход из любой ситуации. Главное, чтобы было в кайф.