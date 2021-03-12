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Задачка на выходные. Этот матч был настолько странным, что из-за него поменяли правила турнира

12.03.2021 18:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матч между сборными Барбадоса и Гренады на Карибском кубке до сих пор называют самым странным и нелогичным в истории футбола. Его ход навсегда изменил правила проведения турнира, которые считаются одним из ярчайших примеров необдуманных нововведений.


В первой группе Карибского кубка играли сборные Барбадоса, Гренады и Пуэрто-Рико. Турнир завершался матчем Барбадоса и Гренады. Перед ним в группе было следующее положение команд.

1. Гренада — 1 матч, 3 очка, разница мячей — 2:0.

2. Пуэрто Рико — 2 матча, 3 очка, 1:2.

3. Барбадос — 1 матч, 0 очков, 0:1.

За победу в матче тогда уже давалось три очка. Причем существовало и еще одно интересное правило: даже на групповом этапе не могло быть ничейных результатов. В таких случаях назначалось дополнительное время. Команды играли до первого забитого гола. Причем забитый в овертайме мяч считался за два.

Команда Барбадоса проиграла первый матч пуэрториканцам. Гренада же пуэрториканцев обыграла 2:0. Таким образом, для первого места Барбадосу нужна была победа с разницей в два и более мяча. Другой исход оставлял на первом месте Гренаду.

По ходу игры Барбадос вел 2:0, но на 83-й минуте соперник отыграл один мяч. После этого гренадийцы закрылись у своих ворот, ведь счет 2:1 их устраивал. Барбадос же безуспешно пытался отыграться, пока им в голову не пришел альтернативный план спасения. Он, кстати, сработал.

Что же сделала в итоге сборная Барбадоса? Правильный ответ мы озвучим в понедельник.

 
 
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Матч между сборными Барбадоса и Гренады на Карибском кубке до сих пор называют самым странным и нелогичным в истории футбола. Его ход навсегда изменил правила...
 
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