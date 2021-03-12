В Минфине Беларуси заговорили о новом повышении налогов. И рассказали, как поменяют налоги для ИПэшников









«Что касается вопроса о повышении ставок налогов, в первую очередь косвенных – НДС и акцизов, он может быть рассмотрен в случае недостаточности мер бюджетной консолидации», — заявил Дмитрий Кийко.





пишет Телеграф, на такой шаг власти пойдут только после анализа последствий и ситуации в экономике. По словам замминистра,Телеграф, на такой шаг власти пойдут только после анализа последствий и ситуации в экономике.





Дмитрий Кийко не забыл и про малый бизнес, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. По его словам, уже есть в планах министерства «изменение подходов» в налогообложении таких видов бизнеса с целью «повышения уровня их участия в формировании бюджета».





Дмитрий Кийко рассказал, что весь малый бизнес в стране приносит только 29,1% от всех налогов. А индивидуальные предприниматели и того меньше — 2,4% от всех налогов.





По словам замминистра финансов, его ведомство планирует установить «четкую градацию» категорий среднего и малого бизнеса. И установление налогового режима для них, когда сумма налоговых изъятий будет «соразмерна получаемым доходам».





Все это Дмитрий Кийко объясняет в том числе и борьбой с «оптимизацией налогов», в которой якобы участвуют белорусские индивидуальные предприниматели.





Ранее Телеграф сообщил, что заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой 25 февраля прокомментировал «слитое» ранее письмо КГК, в котором было предложено повысить налоги для индивидуальных предпринимателей и усилить ответственность за нарушения.