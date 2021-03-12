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Рапота оставит пост госсекретаря Союзного государства в течение недели

12.03.2021 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым госсекретарем Союзного государства, как сообщалось ранее в СМИ, станет посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.



Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота уйдет с занимаемой должности в течение недели.

В феврале этого года Рапота заявил, что планирует завершить работу на своем посту в связи с истечением срока полномочий, пишет  Sputnik. Госсекретарем СГ он был назначен 25 ноября 2011 года, а вступил в должность 15 декабря.

"Я думаю, в течение предстоящей недели уже как-то этот вопрос решится. Скорее всего, наверное. Я так предполагаю, потому что идет процесс оформления", - сказал Рапота, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

При этом он не стал называть имя своего преемника, отметив, что ""пусть его назовут (те), кому положено". Рапота обратил внимание, что нового госсекретаря СГ объявил Высший госсовет.

"Это может быть сделано в рабочем порядке. Необязательно всех собирать. Собираются подписи и все. Все делается просто", - пояснил Рапота.

СМИ ранее писали, что пост госсекретаря может занять посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. В свою очередь, главой российской дипмиссии в Минске будет назначен Евгений Лукьянов. Его кандидатуру ранее одобрил комитет Госдумы РФ. 

Григорий Рапота стал одним из инициаторов создания Ржевского мемориала Советскому солдату. Огромный музейный комплекс был открыт летом 2020 года при участии президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Государственный секретарь удостоен двух государственных наград Беларуси – Орден почета и Орден дружбы народов. Эти награды он получал из рук президента Александра Лукашенко.

Помимо этого, активно поддерживал идею отмены роуминга между Беларусью и Россией и строительство скоростных железных дорог, которые должны были связать Союзное государство и Европу.
 
Теги: Минск
 
 
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Новым госсекретарем Союзного государства, как сообщалось ранее в СМИ, станет посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
 
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