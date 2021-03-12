Надежда Ермакова о своей работе в Белгазпромбанке: «Декабрь ушел на восстановление репутации банка»

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пишет b-g.by. Бывший руководитель Нацбанка, а сейчас глава правления Белгазпромбанка Надежда Ермакова дала интервью Sputnik. Она рассказала о том, как ей удалось стабилизировать работу банка и как обстоят там дела сейчас,b-g.by.





Кто такая Надежда Ермакова





В банковской сфере Надежда Ермакова работает с конца 90-х годов. Руководила Беларусбанком, Национальным банком РБ, 12 лет была сенатором, возглавляла Белорусский союз женщин.





После задержания основателя и экс-руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, против которого возбудили уголовное дело, Ермакову назначили главой антикризисной администрации.





Тогда в российском «Газпроме» не признали новое руководство своей белорусской «дочки» и заявили, что данные действия противоречат внутренним законам Беларуси, а также международным актам. Тем не менее, 18 января 2021 года с ней заключили контракт на должность руководителя банка.





«Обстановка улучшается, риски уходят»





В интервью Ермакова рассказала, что отток клиентов банка закончился в ноябре прошлого года и декабрь уже шел с притоком.





«У нас намного увеличилось количество физических лиц, увеличились и суммы вкладов, и количество вкладчиков, и карт-счетов. Возросло число клиентов малого и среднего бизнеса. Декабрь ушел на восстановление авторитета банка», – заявила глава банка.





По ее словам, в Белгазпромбанке достаточно ресурсов для того, чтобы обслуживать своих клиентов, в том числе и по финансированию, кредитованию.





«К нам уже возвращаются клиенты системы Газпрома. К примеру, «Газпром трансгаз Беларусь», другие предприятия газовой отрасли. Да и не только они. Следует отметить, что обстановка улучшается. Уходят репутационные риски», – отметила Ермакова.

Несмотря на холодную реакцию российского банка на события, которые произошли с его белорусской «дочкой», Ермакову говорит, что встретили ее в Москве тепло. Сейчас, по словам руководителя, с российским руководством разногласий и проблем нет. Как и с акционерами.





Прибыль осталась в банке, но план не выполнили





Надежда Ермакова рассказала, что в этом году акционеры на совете директоров приняли решение не забирать дивиденды. Вся прибыль в 44 миллиона рублей — останется. Тем не менее, план по прибыли в банке не выполнили, но закрыли все пруденциальные (обязательные – прим. ред.) требования Национального банка.





По словам Ермаковой, отношения с российским банком налаживаются: в конце февраля тот открыл Белгазпромбанку кредитную линию на 60 миллионов евро.





Планирует уйти по окончанию контракта





У Надежды Ермаковой контракт на один год. Глава правления банка заявила, что она сторонник того, чтобы дать дорогу молодым. Сейчас свою задачу она видит в том, чтобы подготовить следующего председателя банка. Кто это будет — пока неизвестно: прошло слишком мало времени.











