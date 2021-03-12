Савиных о скандале с Польшей, Евровидении и темах, закрытых для обсуждения

Источник материала: Sputnik Беларусь

Специальный выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя Постоянной комиссии по международным отношениям белорусского парламента Андрея Савиных.

Темы беседы:

- участвовать ли Беларуси в конкурсе "Евровидение" после отказа ЕВС принять песню "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста"?

- брестское мероприятие , посвященное польскому антисоветском у подполью и последующая высылка польских дипломатов: жестко или в самый раз?

- какие негласные налоги и кому мы постоянно выплачиваем?

- темы, закрытые для широкого обсуждения, и скрытые механизмы устройства западного общества;

Специальный выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя Постоянной комиссии по международным отношениям белорусского парламента Андрея Савиных смотрите на Sputnik Беларусь.

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