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Савиных о скандале с Польшей, Евровидении и темах, закрытых для обсуждения
12.03.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Специальный выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя Постоянной комиссии по международным отношениям белорусского парламента Андрея Савиных.
Темы беседы:
- участвовать ли Беларуси в
- брестское
- какие
- темы, закрытые для широкого обсуждения, и скрытые механизмы устройства западного общества;
Специальный выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя Постоянной комиссии по международным отношениям белорусского парламента Андрея Савиных смотрите на Sputnik Беларусь.
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