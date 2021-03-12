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Савиных о скандале с Польшей, Евровидении и темах, закрытых для обсуждения

12.03.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Специальный выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя Постоянной комиссии по международным отношениям белорусского парламента Андрея Савиных. 

© Public Domain
Райс и "проклятые солдаты": история скандала между Минском и Варшавой

Темы беседы:

- участвовать ли Беларуси в конкурсе "Евровидение" после отказа ЕВС принять песню "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста"?

- брестское мероприятие, посвященное польскому антисоветском у подполью и последующая высылка польских дипломатов: жестко или в самый раз?

- какие негласные налоги и кому мы постоянно выплачиваем?

- темы, закрытые для широкого обсуждения, и скрытые механизмы устройства западного общества;

Специальный выпуск программы "Горизонт событий" с участием председателя Постоянной комиссии по международным отношениям белорусского парламента Андрея Савиных смотрите на Sputnik Беларусь.

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Скандал с участием белорусской группы "Галасы ЗМеста" в конкурсе Евровидение 2021, дипломатическое разбирательство Беларуси с Польшей, негласные налоги и темы,...
 
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