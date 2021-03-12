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Брест: машина скорой помощи застряла в яме. На помощь пришел Mercedes ML (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня днем в Бресте на Вульковском кольце произошел неприятный инцидент. Водитель скорой помощи слегка зазевался и угодил в яму возле проезжей части. Машина застряла, но спустя несколько минут скорая была «освобождена». Спасибо добрым людям, проезжавшим мимо.
Все началось с того, что водитель скорой помощи перестроился с правой полосы во вторую и не успел среагировать на остановку впереди идущего минивэна (он пропускал пешехода). Для того, чтобы избежать попутного столкновения, водитель скорой свернул за пределы проезжей части и попал в яму. Своим ходом машина выехать не смогла.
Спустя какое-то время у места происшествия остановился Mercedes ML. Немецкий внедорожник ловко вытащил из западни застрявшую машину. Все это попало в объектив камеры наружного наблюдения.
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Сегодня днем в Бресте на Вульковском кольце произошел неприятный инцидент. Водитель скорой помощи слегка зазевался и угодил в яму возле проезжей части. Машина...
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