Брест: машина скорой помощи застряла в яме. На помощь пришел Mercedes ML (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня днем в Бресте на Вульковском кольце произошел неприятный инцидент. Водитель скорой помощи слегка зазевался и угодил в яму возле проезжей части. Машина застряла, но спустя несколько минут скорая была «освобождена». Спасибо добрым людям, проезжавшим мимо.

Все началось с того, что водитель скорой помощи перестроился с правой полосы во вторую и не успел среагировать на остановку впереди идущего минивэна (он пропускал пешехода). Для того, чтобы избежать попутного столкновения, водитель скорой свернул за пределы проезжей части и попал в яму. Своим ходом машина выехать не смогла.

Спустя какое-то время у места происшествия остановился Mercedes ML. Немецкий внедорожник ловко вытащил из западни застрявшую машину. Все это попало в объектив камеры наружного наблюдения.