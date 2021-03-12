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Конкурс «Тачка нарасхват» продолжается. Объявляем «Битву городов» и стартуем с Бреста
Источник материала: Onliner
Вы живете в регионе и активно ищите покупателя для своей машины? Тогда мы едем к вам. Все просто: встречаемся с вами на СТО в облцентре, беседуем о «ласточке» и диагностируем ее состояние — все это найдет отражение в статье. Попробуем «продать» автомобиль ни много ни мало всем читателям Onliner.by. Приятным бонусом к статье станут подарки и возможность выиграть сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров (для каждой из областей), бесплатное ТО и сувениры от Bosch. Первым городом нашего визита станет центр Брестской области.
Краткая инструкция по участию в конкурсе:
1. Составить оригинальное объявление действительно продаваемого на
Брестская область! Встречаемся с участниками конкурса на станции «Бош Авто Сервис» 19–20 марта по адресу: Брест, ул. Спокойная, 3.
В каждом регионе мы отберем три лучшие заявки и встретимся с продавцами именно этих машин. Все трое могут рассчитывать на публикацию на Auto.Onliner и подарок. В конце месяца мы устроим голосование среди читателей — кто из троих претендентов от области достоин получить приз (сертификат на топливо на 200 рублей и комплект фильтров с бесплатным ТО от Bosch).
С полными правилами конкурса можно ознакомиться
Также напомним, что мы
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Вы живете в регионе и активно ищите покупателя для своей машины? Тогда мы едем к вам. Все просто: встречаемся с вами на СТО в облцентре, беседуем о «ласточке» и...
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