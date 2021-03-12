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Конкурс «Тачка нарасхват» продолжается. Объявляем «Битву городов» и стартуем с Бреста

12.03.2021 19:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вы живете в регионе и активно ищите покупателя для своей машины? Тогда мы едем к вам. Все просто: встречаемся с вами на СТО в облцентре, беседуем о «ласточке» и диагностируем ее состояние — все это найдет отражение в статье. Попробуем «продать» автомобиль ни много ни мало всем читателям Onliner.by. Приятным бонусом к статье станут подарки и возможность выиграть сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров (для каждой из областей), бесплатное ТО и сувениры от Bosch. Первым городом нашего визита станет центр Брестской области.

Краткая инструкция по участию в конкурсе:

1. Составить оригинальное объявление действительно продаваемого на «Автобарахолке» Onliner.by автомобиля.
2. Заполнить форму-анкету. Это быстро: имя, номер телефона для связи (не публикуется), ссылка на объявление…
3. Быть готовым для встречи с корреспондентом в диагностическом центре в согласованное время. К фотосессии должен быть готов как автомобиль, так и автор.

Брестская область! Встречаемся с участниками конкурса на станции «Бош Авто Сервис» 19–20 марта по адресу: Брест, ул. Спокойная, 3.

В каждом регионе мы отберем три лучшие заявки и встретимся с продавцами именно этих машин. Все трое могут рассчитывать на публикацию на Auto.Onliner и подарок. В конце месяца мы устроим голосование среди читателей — кто из троих претендентов от области достоин получить приз (сертификат на топливо на 200 рублей и комплект фильтров с бесплатным ТО от Bosch).

С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь.

Также напомним, что мы разыгрываем iPhone 12 за оплату подписок в «Автобарахолке».

 
Теги: Брест
 
 
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Вы живете в регионе и активно ищите покупателя для своей машины? Тогда мы едем к вам. Все просто: встречаемся с вами на СТО в облцентре, беседуем о «ласточке» и...
 
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