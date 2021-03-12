Компания Renault решила избавиться от акций Daimler

Источник материала: Onliner

Концерн Renault в свое время приобрел 1,54% акций немецкого Daimler. Сегодня стало известно, что французы избавляются от этой доли. При этом партнерство между двумя автогигантами вроде как продолжится.

Деньги от продажи 16 448 378 акций Daimler будут использованы концерном Renault для «ускорения сокращения финансового дефицита своей автомобильной деятельности». Для обывателя все это звучит довольно расплывчато. Чтобы не возникло недопонимания, руководство Renault заявило, что сотрудничество с Daimler никак не связано с финансовой деятельностью компании. Иными словами, Renault и Mercedes продолжат партнерские отношения.

Отметим, что сотрудничество двух концернов имело свои взлеты и падения. Одним из плодов альянса был пикап Mercedes X-Class на базе Renault-Nissan. Эту модель убрали с рынка. Последние поколения Smart, разделяющие платформу с Renault Twingo, тоже нельзя назвать удачным проектом, особенно если сравнивать со старыми «Смартами». Компания Infiniti отказалась от двигателей Mercedes, а также решила убрать с рынка кроссовер QX30, который, по сути, представлял собой Mercedes GLA с другим кузовом.

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