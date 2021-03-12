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Круизный лайнер загорелся в порту греческого острова Корфу – видео

12.03.2021 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Лайнер загорелся в порту греческого города Керкира неподалеку от острова Корфу – пламя охватило правый борт судна.

Причины возгорания пока не установлены. Известно, что пассажирский корабль MSC Lirica был пришвартован в порту с конца января.

Как сообщают местные СМИ, на борту лайнера пассажиров нет – только члены экипажа.

 
 
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В порт города Керкира направляются многочисленные расчеты пожарных, пламя тушат в том числе с катера. Смотрите на видео кадры, снятые на месте ЧП.
 
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