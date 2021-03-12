|
Круизный лайнер загорелся в порту греческого острова Корфу – видео
12.03.2021 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Лайнер загорелся в порту греческого города Керкира неподалеку от острова Корфу – пламя охватило правый борт судна.
Причины возгорания пока не установлены. Известно, что пассажирский корабль MSC Lirica был пришвартован в порту с конца января.
Как сообщают местные СМИ, на борту лайнера пассажиров нет – только члены экипажа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В порт города Керкира направляются многочисленные расчеты пожарных, пламя тушат в том числе с катера. Смотрите на видео кадры, снятые на месте ЧП.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)