Круизный лайнер загорелся в порту греческого острова Корфу – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Лайнер загорелся в порту греческого города Керкира неподалеку от острова Корфу – пламя охватило правый борт судна.

Причины возгорания пока не установлены. Известно, что пассажирский корабль MSC Lirica был пришвартован в порту с конца января.

Как сообщают местные СМИ, на борту лайнера пассажиров нет – только члены экипажа.