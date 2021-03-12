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Потепление продолжается! Прогноз погоды на 13 марта
Источник материала: ОНТ
Завтра, погоду обусловят атмосферные фронты, двигаясь с Западной Европы, они продолжат поставлять теплые воздушной массы с юго-запада. В результате оттепель будет сопровождаться небольшими осадками и порывистым ветром.
В субботу облачно с прояснениями. На большей части территории пройдет дождь, мокрый снег. Влажность до 90%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. По востоку страны слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать.
В восемь часов утра температура воздуха составит от +1°С по западу до -1°С по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5°С прохладнее. В середине дня температура составит от +2°С по северо-западу до +6°С по югу. К вечеру температура существенно не изменится – от +1°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу.
В воскресенье в нашу страну продолжит поступать неустойчивая, влажная умеренно теплая воздушная масса атлантического происхождения. Сохранится облачная с небольшими прояснениями погода. На большей части территории – кратковременный дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -2°С…+5ׄ°С, днем от +3°С в северных районах до +12°С в южных. Оттепельная погода сохранится и в первой половине следующей недели.
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Завтра, погоду обусловят атмосферные фронты, двигаясь с Западной Европы, они продолжат поставлять теплые воздушной массы с юго-запада. В результате оттепель будет...
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