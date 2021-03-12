Молодая минчанка отводила ребенка в сад, а потом делала закладки наркотиков

Источник материала: ОНТ

Правоохранители задержали молодую маму, которую уличили в распространении наркотиков в Минске. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

По данным оперативников, работающая парикмахером 25-летняя минчанка устроилась на подработку в интернет-магазин по продаже наркотиков.

Она покупала партии запрещенных веществ и распространяла их в столице, делая закладки. Минчанка занималась этим на протяжении двух месяцев. Правоохранители задержали ее с поличным: при себе у нее было найдено 20 свертков с мефедроном. Женщина призналась, что перед задержанием сделала пять тайников с наркотиками.

На иждивении у минчанки – трехлетний ребенок, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Действиям задержанной будет дана правовая оценка.

Фото: pixabay

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