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Молодая минчанка отводила ребенка в сад, а потом делала закладки наркотиков
Источник материала: ОНТ
Правоохранители задержали молодую маму, которую уличили в распространении наркотиков в Минске. Об этом
По данным оперативников, работающая парикмахером 25-летняя минчанка устроилась на подработку в интернет-магазин по продаже наркотиков.
Она покупала партии запрещенных веществ и распространяла их в столице, делая закладки. Минчанка занималась этим на протяжении двух месяцев. Правоохранители задержали ее с поличным: при себе у нее было найдено 20 свертков с мефедроном. Женщина призналась, что перед задержанием сделала пять тайников с наркотиками.
На иждивении у минчанки – трехлетний ребенок, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Действиям задержанной будет дана правовая оценка.
Фото: pixabay
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Правоохранители задержали молодую маму, которую уличили в распространении наркотиков в Минске. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома. По данным...
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