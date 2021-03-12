Паспорта торжественно вручили учащимся школ и гимназий Заводского района Минска

Источник материала: ОНТ

В преддверии Дня конституции по всей стране проходят традиционные церемонии с вручением паспортов. Сегодня документы вручали учащимся школ и гимназий Заводского района столицы.





Торжество – под сводами музея истории Великой Отечественной войны. Каждый из этих ребят в чём-то лучший – победители олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний. Всем им – по 14 лет. И сегодня они держат в руках не только свой первый паспорт, но и Конституцию страны.

Для школьников и гостей, которые пришли их поздравить, провели экскурсию по залам музея. Многие – впервые в этом историческом месте.

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