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Паспорта торжественно вручили учащимся школ и гимназий Заводского района Минска

12.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Паспорта торжественно вручили учащимся школ и гимназий Заводского района Минска

В преддверии Дня конституции по всей стране проходят традиционные церемонии с вручением паспортов. Сегодня документы вручали учащимся школ и гимназий Заводского района столицы.


Торжество – под сводами музея истории Великой Отечественной войны. Каждый из этих ребят в чём-то лучший – победители олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний. Всем им – по 14 лет. И сегодня они держат в руках не только свой первый паспорт, но и Конституцию страны.  

Для школьников и гостей, которые пришли их поздравить, провели экскурсию по залам музея. Многие – впервые в этом историческом месте. 

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В преддверии Дня конституции по всей стране проходят традиционные церемонии с вручением паспортов. Сегодня документы вручали учащимся школ и гимназий Заводского...
 
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