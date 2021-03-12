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В Витебске оскорблённая леди заставила обидчика принести ей извинения под дулом пистолета
Источник материала: ОНТ
Женская обида иногда похлеще мужских амбиций.
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Камеры видеонаблюдения в одном из витебских магазинов. Посетители, покупатели, клиенты. Мужчина в кепке что-то говорит в адрес женщины, а она в ответ достала из дамской сумочки пистолет, стала размахивать им перед лицом обидчика и требовать извинений.
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Женская обида иногда похлеще мужских амбиций. Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»: Теперь у «Тревожной кнопки» есть...
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