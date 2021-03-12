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В Витебске оскорблённая леди заставила обидчика принести ей извинения под дулом пистолета

12.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Витебске оскорблённая леди заставила обидчика принести ей извинения под дулом пистолета

Женская обида иногда похлеще мужских амбиций. 

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Камеры видеонаблюдения в одном из витебских магазинов. Посетители, покупатели, клиенты. Мужчина в кепке что-то говорит в адрес женщины, а она в ответ достала из дамской сумочки пистолет, стала размахивать им перед лицом обидчика и требовать извинений.
Как стало известно, ранее мужчина и женщина не были знакомы, однако их объединил алкоголь.
Работники торгового заведения выбили у женщины пистолет и унесли его в подсобку. Пистолет оказался пневматическим. Обиженный мужчина на следующий день обратился в милицию.
Как выяснилось, пистолет она купила несколько лет назад и носила его с собой исключительно для самообороны. На 50-летнюю витебчанку заведено уголовное дело.

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Теги: Новости
 
 
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Женская обида иногда похлеще мужских амбиций.  Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:        Теперь у «Тревожной кнопки» есть...
 
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