В Витебске оскорблённая леди заставила обидчика принести ей извинения под дулом пистолета

Источник материала: ОНТ

Женская обида иногда похлеще мужских амбиций.

Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал и Instagram . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Камеры видеонаблюдения в одном из витебских магазинов. Посетители, покупатели, клиенты. Мужчина в кепке что-то говорит в адрес женщины, а она в ответ достала из дамской сумочки пистолет, стала размахивать им перед лицом обидчика и требовать извинений.

Как стало известно, ранее мужчина и женщина не были знакомы, однако их объединил алкоголь.

Работники торгового заведения выбили у женщины пистолет и унесли его в подсобку. Пистолет оказался пневматическим. Обиженный мужчина на следующий день обратился в милицию.

Как выяснилось, пистолет она купила несколько лет назад и носила его с собой исключительно для самообороны. На 50-летнюю витебчанку заведено уголовное дело.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram