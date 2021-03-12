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Юрий Караев встретился с коллективом предприятия «Техмаш» в Ивье

12.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Юрий Караев встретился с коллективом предприятия «Техмаш» в Ивье

Благоустройство района, медицина и жилье – об этом говорили сегодня в Ивье. С коллективом предприятия «Техмаш» встретился помощник Президента – инспектор по Гродненской области. Юрий Караев ожидал разговора о проблемах предприятия, а получилось наоборот – люди делились успехами в работе.

10 лет назад в Ивье инвестор за одну базовую выкупил пустующие площади бывшего консервного завода. И открыл производство сельхозтехники, обеспечив работой почти 150 жителей. Сейчас это крепкий коллектив, много молодежи. Производят свыше сотни видов техники на 12 миллионов долларов в год. 95% продукции экспортируют. Не остановились даже в пандемию. Наоборот – заказов так много, что рабочих рук уже не хватает.

Юрий Караев на предприятии также провел прием. Люди интересовались строительством физкультурно-оздоровительного комплекса и зоны отдыха. Обсуждали и актуальные медицинские темы, например, закупки аппарата МРТ.

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Благоустройство района, медицина и жилье – об этом говорили сегодня в Ивье. С коллективом предприятия «Техмаш» встретился помощник Президента – инспектор по...
 
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