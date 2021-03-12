Жесткие столкновения студентов с полицией произошли в Греции

Источник материала: ОНТ

Беспорядками и столкновениями с полицией закончилась массовая демонстрация в центре Салоников.





На улицы греческого города вышли тысячи человек, в основном – студенты. Митингующие возмущены новым законом, который разрешает полицейским патрулировать университетские городки. Для разгона полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Со стороны митингующих летели камни и «коктейли Молотова». На проезжей части они соорудили баррикады из мусорных контейнеров. Пытались держать оборону. Полиция действовала жёстко. О количестве задержанных не сообщается.

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