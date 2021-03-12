Праздник лёгкой атлетики для юных спортсменов завершился в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

«300 талантов для королевы» – большой праздник лёгкой атлетики для юных спортсменов завершился сегодня в Минске.

Соревнования проходят уже в 6-й раз, в этом году участие в них приняли 300 спортсменов в возрасте от шести до девяти лет. Они представили 77 населённых пунктов со всей страны. Поддержать юных участников пришли многие известные спортсмены, а также глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Второй год подряд победу одержала команда Гомельской области. Второй стала команда Гродненской области. На третьей позиции – спортсмены из Могилевской области.

Соревнования прошли в 4-х дисциплинах: эстафета 8 по 50 метров, метание мяча, прыжки и барьерный бег. Но, конечно, без медалей, подарков и отличных эмоций не ушел никто. Главная задача подобных соревнований – мотивировать ещё больше детей на занятия лёгкой атлетикой.

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