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Замужняя женщина случайно узнала, что является мужчиной
Источник материала: ОНТ
В Китае молодая женщина нанесла визит к врачу из-за вывихнутой лодыжки и случайно узнала, что является мужчиной. Известно, что в прошлом году она вышла замуж. Об этом
Во время обследования выяснилось, что у 25-летней китаянки отсутствуют матка и яичники, а женские половые органы недоразвиты.
В ходе тщательных исследований выяснилось, что у женщины есть мужская Y-хромосома. То есть генетически она является мужчиной. Вместе с тем врачи не нашли у нее ни явных, ни скрытых мужских гениталий – предполагается, что они деградировали и сжались.
Как сообщает источник, данная пациентка по имени Пинпин не могла забеременеть и у нее не было менструаций.
Как выяснилось, у Пинпин – врожденное заболевание, к которому могли привести близкородственные браки в ее семье.
Фото: pixabay
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В Китае молодая женщина нанесла визит к врачу из-за вывихнутой лодыжки и случайно узнала, что является мужчиной. Известно, что в прошлом году она вышла замуж. Об...
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