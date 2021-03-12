Замужняя женщина случайно узнала, что является мужчиной

Источник материала: ОНТ

В Китае молодая женщина нанесла визит к врачу из-за вывихнутой лодыжки и случайно узнала, что является мужчиной. Известно, что в прошлом году она вышла замуж. Об этом пишет Global Times.

Во время обследования выяснилось, что у 25-летней китаянки отсутствуют матка и яичники, а женские половые органы недоразвиты.

В ходе тщательных исследований выяснилось, что у женщины есть мужская Y-хромосома. То есть генетически она является мужчиной. Вместе с тем врачи не нашли у нее ни явных, ни скрытых мужских гениталий – предполагается, что они деградировали и сжались.

Как сообщает источник, данная пациентка по имени Пинпин не могла забеременеть и у нее не было менструаций.

Как выяснилось, у Пинпин – врожденное заболевание, к которому могли привести близкородственные браки в ее семье.

Фото: pixabay

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