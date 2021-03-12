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Тщательно готовились: один убит, а ещё двоим грозит высшая мера наказания

12.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тщательно готовились: один убит, а ещё двоим грозит высшая мера наказания

За плечами всех участников этой истории судимости и проблемы с законом. И никакого хэппи-энда. Они сделали всё, чтобы их личности не были установлены. Но сыщики распутали клубок зловещих событий. В которых один убит, а ещё двоим грозит высшая мера наказания. Что произошло в Рогачёве? И при чём здесь старики, которые и оказались разбойниками.

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Первое действующее лицо этой криминальной драмы. Автомобиль. На первый взгляд – совершенно обычный. Но почему же тогда неизвестные пришли менять на нём номера и сразу же были задержаны? Оказалось, в машине произошло убийство.  
Задержанные оказались с криминальным прошлым. Один сидел за убийство, второй – за бандитизм. Освободился два года назад. Интересен не только «багаж», но и возраст мужчин – обоим за 60.

Следствие установило: к убийству тщательно готовились. Следили за жертвой, изучили маршрут передвижения, свои телефоны оформили на подставных лиц. Один из подозреваемых знал убитого: когда-то они были сокамерниками.
После убийства машину спрятали в одном из гаражей Рогачёва и сразу же вернулись в Витебск. С ключами от квартиры-новостройки погибшего.

Подозреваемые признались в убийстве. Но долго молчали, где же спрятано тело. И милиционеры восстановили преступный маршрут: машина выехала из города в 7 утра. Следующие 20 километров ехала почти 3 часа. Оперативники определили три предполагаемых места, где мог быть закопан труп. И одно из них оказалось верным. Тело нашли в лесу рядом с оживленной трассой.

Мотив убийства, правда, оказался не столь интересен. Банальная нажива. Которая может стать последней для стариков-разбойников. За особо тяжкое преступление им грозит пожизненный срок или высшая мера наказания.  

 


 

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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За плечами всех участников этой истории судимости и проблемы с законом. И никакого хэппи-энда. Они сделали всё, чтобы их личности не были установлены. Но сыщики...
 
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