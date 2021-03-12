|
Во Франции школьник с ножом угрожал убить учителя
Источник материала: ОНТ
Возмутительный случай произошел во французском городе Мец (регион Гранд-Эст) 12 марта – школьник угрожал своему учителю расправой. Об этом
Согласно материалам дела, 15-летний подросток угрожал преподавателю, вооружившись ножом с 30-сантиметровым лезвием. Молодого человека арестовали в здании колледжа. Сейчас он находится под стражей. Сообщается, что ранее он не был судим. Другие подробности инцидента пока не раскрываются.
По некоторым данным, школьник сам позвонил правоохранителям, заявив о том, что собирается убить учителя.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возмутительный случай произошел во французском городе Мец (регион Гранд-Эст) 12 марта – школьник угрожал своему учителю расправой. Об этом сообщает телеканал BFM TV...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)