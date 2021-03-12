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Во Франции школьник с ножом угрожал убить учителя

12.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции школьник с ножом угрожал убить учителя

Возмутительный случай произошел во французском городе Мец (регион Гранд-Эст) 12 марта – школьник угрожал своему учителю расправой. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой за заявление представителей местных правоохранительных органов.

Согласно материалам дела, 15-летний подросток угрожал преподавателю, вооружившись ножом с 30-сантиметровым лезвием. Молодого человека арестовали в здании колледжа. Сейчас он находится под стражей. Сообщается, что ранее он не был судим. Другие подробности инцидента пока не раскрываются.

По некоторым данным, школьник сам позвонил правоохранителям, заявив о том, что собирается убить учителя. 

Фото: pixabay

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Возмутительный случай произошел во французском городе Мец (регион Гранд-Эст) 12 марта – школьник угрожал своему учителю расправой. Об этом сообщает телеканал BFM TV...
 
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