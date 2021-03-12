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С 15 марта в Турции въезжающим иностарнацам будут присваивать цифровой код
Источник материала: ОНТ
Прибывающие в Турцию иностранцы с 15 марта будут получать цифровой код. Ранее это правило действовало только для граждан страны. Об этом сообщили на сайте турецкого Минздрава.
Отныне авиапассажиры должны будут заполнить не бумажную, а
В анкете – те же вопросы, что и в бумажной версии: фамилия, паспортные данные, номер рейса, адрес пребывания и страны, посещенные за последние 10 дней. После этого туристу присвоят персональный цифровой номер – HES-код. Его уже имеют все граждане Турции. Он нужен для перемещения по стране, посещения госучреждений, торговых центров и заселения в отели. Также его могут требовать для посещения некоторых кафе, ресторанов и другие общественных заведений.
При указании ложных данных, человеку может грозить административное наказание или запрет на въезд в страну в будущем.
Фото: pixabay
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Прибывающие в Турцию иностранцы с 15 марта будут получать цифровой код. Ранее это правило действовало только для граждан страны. Об этом сообщили на сайте турецкого...
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